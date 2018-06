Ještě teď mám z píšťalek zalehlé ucho, hodnotí s odporem přerušení inscenace v Brně kritik Just

Inscenace Naše násilí a vaše násilí je plná metafor, není doslovná, upozorňuje divadelní a mediální kritik Vladimír Just v rozhovoru s Barborou Tachecí. A zmiňuje znásilnění muslimky Ježíšem. Vadí mu, že z diváků činí vrahy několika milionů lidí. Inscenace se mu sice nelíbí, ale možnost odehrát ji patří podle něj ke svobodě projevu. Just byl hostem v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 19:00 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divadelní a mediální kritik Vladimír Just | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Před nedávnem byla v Brně uvedena divadelní hra chorvatského režiséra Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí. „S obsahem i formou hry zdaleka ne každý souhlasí,“ říká. Co podle něho vyvolalo okolo hry skandál?

„Viděl jsem ji jako už druhý opus pana režiséra, předtím to bylo Prokletí uvedené v Libni, na Palmovce v rámci pražského minifestivalu. Tato první hra je podle mého názoru ještě skandálnější. Je tam přímo dehonestován svatý otec, a přesto to proběhlo bez skandálů.“

„Někomu se to líbilo, někomu ne – například mně. Ale nikoho by nenapadlo násilně zabraňovat tomu, aby to vůbec proběhlo,“ naráží divadelní odborník na brněnskou aféru, kdy se proti expresivní inscenaci vzbouřili odpůrci hry, nazývající se 'Slušní lidé'.

„Doteď vlastně nevím, která strana je fanatičtější a která je opovrženíhodnější. Hnus jsem měl z obou,“ dodává.

Sládkova příznačnost a násilí

O Frljićovi mluví jako o silném neomarxistovi, a současně mu neupírá úspěch dosavadních počinů, kterými nastupující uměleckou scénu oživil. O reakci brněnského publika s odporem říká:

„Představení bylo přerušeno minimálně na hodinu vpádem násilné, zvukové agrese. Doteď mám zalehlo v uchu. Představte si, že ve vaší bezprostřední blízkosti vytáhne 35 lidí píšťalky a začne na ně deset, patnáct minut hvízdat,“ přibližuje v pořadu Osobnost Plus divadelní a mediální kritik Vladimír Just.

„Tedy výsledkem představení a jeho hlavní myšlenkou, což autoři netušili, nebyl původní záměr a obsah, ale stala se jím svoboda projevu, možnost něco nechat doznít, a pak o tom polemizovat. To je základní kulturní předpoklad a společenská sebereflexe,“ doplňuje.

„Tomáš Halík viděl záznam tohoto představení, pravděpodobně z vídeňského provedení, a měl proto úplně jiný zážitek, viděl úplně jinou inscenaci a jinak na ni také reagoval. Možnost dokončení svobodného projevu v Brně nebyla díky vpádu hordy lidí, v čele s Miroslavem Sládkem. Přijde mně příznačné, že se bývalý komunistický cenzor postaví do dveří a snaží se zakázat představení. Že je blbé, je jiná věc. Ale agresivita tam nepatří,“ uzavírá téma Just.

Posedlost vyvážeností

„Vadí mi posedlost vyvážeností - pět minut Žid, pět minut Josef Mengele. Děje se to velmi často,“ kritizuje některá média Just.

Kdo je Vladimír Just? Teatrolog, literární a divadelní kritik Vladimír Just se narodil 6. května 1946 v Praze. Jako divadelní kritik se zabýval tvorbou Vlasty Buriana. Před listopadem 1989 vystupoval jako herec a spoluautor se svým bratrem Jiřím v autorském divadle malých forem. V současnosti je členem katedry divadelní vědy FF UK v Praze, do roku 2010 byl šéfredaktorem čtvrtletníku Divadelní revue.

Extrémní názory se podle něj objevují například ohledně krize na Ukrajině a anexe Krymu.

„Jsou nezvratitelná fakta. Například, že se změnila mapa Evropy, obsadila se země, která měla garance, že se to tak dít nebude, a jsou porušeny smlouvy. A někdo řekne, že se to neděje, že vůdce převzal ochranu nad územím, tak to je extrémní názor," popisuje.

„Extrém začíná tehdy, když se z černé stane bílá, neexistuje šedá, ani fialová. Když není připuštěn jiný názor a jsou zpochybněna základní fakta,“ upřesňuje.

Proti lidem s takovými názory by měl podle něj ve studiu sedět někdo, kdo rozebere lži, které říkají.