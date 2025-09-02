‚Vrátíme se k vážnějšímu repertoáru.‘ Olomoucké Divadlo Tramtarie letos nabídne šest premiér
Olomoucké Divadlo Tramtarie ve své 22. sezoně nabídne šest premiér, tedy o jednu víc než v předchozích letech. Budou mezi nimi komedie, literární klasiky i pokračování úspěšné inscenace Kabaret nahatý Shakespeare. Novinářům to v úterý řekl ředitel divadla Vladislav Kracík. Divadlo zatím představilo první polovinu svého repertoáru, druhou odhalí na začátku příštího roku.
„Sezona, která nás čeká, bude trochu jiná než poslední dvě nebo tři. Bude ve znamení návratu a hledání nových cest. Navazovat bude na takzvanou starou tramtárku před covidem, kdy ten repertoár vypadal trochu jinak. Poslední roky chtěli diváci hodně komedie, vyhýbali se závažnějším titulům, na což jsme reagovali jako většina divadel a více nasazovali komediální tituly. Nyní se vrátíme k vážnějšímu repertoáru,“ prozradil ředitel divadla Vladislav Kracík.
Sezonu divadlo otevře ve čtvrtek 18. září premiérou Kabaretu nahatý Shakespeare 2, volného pokračování kultovní inscenace, kterou má Tramtarie v repertoáru už deset let a stala se jedním z největších diváckých hitů v historii souboru.
Soubor s inscenací vyrazil i do Evropy, všude jsou představení vyprodaná. Pokračování parodie bude tvořit původní tým kolem režiséra Jiřího Antonína Trnky. „Dvojka bude v premiéře uvedena přesně po deseti letech,“ doplnil Kracík.
‚Klasický román‘
V listopadu bude mít v Tramtarii premiéru inscenace Paní Bovaryová, půjde o divadelní adaptaci titulu Gustava Flauberta. Silný příběh o silné hrdince bude navazovat na inscenace velkých literárních klasik, které divadlo uvedlo v minulosti, jako je například Anna Karenina, titul Na Větrné hůrce nebo Velký Gatsby.
„Je to titul, který do Tramtarie patří. Jde o fantastický klasický román, má co říci v jakékoliv době,“ myslí si ředitel divadla.
Na přelomu ledna a února divadlo uvede komedii Ošklivec současného německého dramatika Mariuse von Mayenburga. Jde o brilantní černou grotesku o muži, který není dostatečně krásný na to, aby v práci mohl vést veřejnou prezentaci. Je to jediný titul, který Tramtarie uvádí ve svém repertoáru už podruhé.
Olomoucké Divadlo Tramtarie je jediné nezávislé divadlo v Olomouckém kraji s vlastním stálým souborem. Jde o komorní scénu s kapacitou 80 míst, která si vybudovala osobitou poetiku – inteligentní humor na hranici korektnosti, hravost a kreativitu ve všech složkách inscenační práce.
Ve svém repertoáru dává prostor i nejmenším divákům, od října má opět v plánu pohádkové víkendy. Divadlo hrálo i během léta, za sebou má úspěšný letní festival Olomoucké shakespearovské léto, který navštívilo během jedenácti dnů rekordních víc než 5000 návštěvníků.