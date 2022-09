Myslel jsem, že Cimrman je nějakej buditel, smál se Jan Werich. Jak na divadlo reagoval?

Pánbůh humoru. Tak Zdeněk Svěrák označuje Jana Wericha. S Ladislavem Smoljakem počátkem 70. let vyhlíželi v Malostranské besedě, kdy už konečně přijde do Divadla Járy Cimrmana. A jednou skutečně přišel. V rezatém saku, s brýlemi bez obrouček a vystrojený jako Jan Neruda. Jeho návštěvu si Zdeněk Svěrák pečlivě zaznamenal do svého deníku.

