Divadlo Ypsilon slaví 55. narozeniny od první inscenace, připravilo nové představení Spálená 16

Ypsilonka v úterý uvede ke svému výročí novou inscenaci Spálená 16, což je zároveň adresa, kde divadlo sídlí. V představení režisér Jan Schmid oživuje minulost takzvaného Krejcarova domu, kde má divadelní soubor své místo. Také tam se během předešlých desetiletích odehrála řada úspěšných inscenací. Praha 13:01 10. prosince 2019

„Rudolf byl velice pohledný, měl bledou tvář a na lidi, se kterými se setkal, udělal hluboký dojem.“

Ypsilonka uvede novou inscenaci Spálená 16. Poslechněte si, co o tom říká režisér Jan Schmid

Takto vtipkoval Marek Eben v inscenaci o české povaze s názvem Praha Stověžatá před téměř dvaceti lety. Stejný režisér, principál divadla Jan Schmid, rozesměje a možná taky dojme diváky v premiéře výročního představení Spálená 16 taky v úterý večer.

„Inscenace je věnovaná Spálené ulici a Krejcarovu domu, té první funkcionalistické stavbě u nás, a to proto, že by bylo dobrý vědět víc o tom, co bylo,“ řekl Radiožurnálu 83letý režisér Ypsilonky Jan Schmid.

Ve Spálené ulici sídlí divadlo už více než čtyři desetiletí. V představení diváci uvidí třeba to, jak to v pražské ulici vypadalo v dobách Karla IV., které významné osobnosti tam žily, a co všechno se tam dělo v bouřlivém listopadu 1989.

„Protože jsme tady hráli Kafkovu Ameriku, všichni běhali na Národní třídu. A divadlo bylo najednou takový centrum pro ty diváky, co tady seděli, aby se mohli dozvědět, co se na Národní třídě vlastně děje.“ I proto, že byla Ypsilonka v centru dění, věnují autoři hru také 30. výročí sametové revoluce.

V inscenaci se představí třeba dlouholetí členové souboru Pavel Nový nebo Jan Jiráň, který ztvární postavu pana Ypsilona, průvodce celým příběhem a historií. Spálená 16 v Ypsilonce je první premiérou nové sezony.