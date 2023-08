Svěrák: V srpnu vždycky přijde čas, kdy si začnu říkat repliky z našich her. Zase se těším do práce

S posledním srpnovým dnem pomalu končí prázdniny nejenom školákům, ale taky divadelníkům. „Ukažte mně jeviště, už je nejvyšší čas,“ těší se herci. Už v pátek 1. září oficiálně začne nová sezona. Divadlo Járy Cimrmana ji zahájí v neděli představením Hospoda Na mýtince v Pardubicích. Praha / Pardubice 10:48 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Svěrák | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Po prázdninách, přesněji řečeno v srpnu, vždycky přijde čas, kdy, nevím proč, si začnu říkat repliky z našich her. A to znamená, že už se těším zase do práce,“ svěřil se Zdeněk Svěrák. Tentokrát to bude pro něj a další členy Divadla Járy Cimrmana 57. sezona. „Je to neuvěřitelné číslo,“ reaguje Svěrák.

Na repertoáru divadla i nadále zůstává všech 15 her – od nejstaršího Aktu po nejnovější České nebe. Divadlo nesníží ani počet představení v měsíci, nadále jich bude kolem 20, z toho pět na zájezdech.

Aby se principál a doyen souboru Zdeněk Svěrák přece jen některý z večerů odpočinul, bude mít novou alternaci. „Zkusíme, aby mě nahradil - nečekaně - mladík a to Vojta Kotek ve hře Afrika. Ta hra je náročná, táhne se a musí se hrát svižně. Myslím, že je to pěkný úkol, který Vojta dostane,“ popisuje Svěrák.

Právě Vojtěch Kotek u Cimrmanů hraje už víc než 12 let, se synem Miloně Čepelky Josefem se střídají v roli policejního praktikanta Hlaváčka ve hře Vražda v salónním kupé. Jednu roli náčelníka má Ondřej Vetchý a už čtyři Miroslav Táborský.

Táborský má i vlastní stoleček se jmenovkou. „Já jsem si k tomuhle stolečku přisedl, protože to byl stoleček Boříka Pence a já jsem se s ním alternoval. Když jsem měl 60. narozeniny, tak mi chlapi jako jeden z dárků dali jmenovku a řekli: Už seš náš, tak tady máš svůj stolek,“ vypráví.

V sobotu se herci sejdou na pravidelné zahajovací schůzi a už v neděli sehrají Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka a Petr Brukner představení Hospoda Na mýtince v Pardubicích. První představení této sezony bude mít v historii souboru pořadové číslo 14 276. Předcházet mu bude beseda s herci, tu bude vysílat živě od 17.00 Radiožurnál.