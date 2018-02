Zajímají mě vztahy, nevztahy a nejistota dnešních třicátníků, říká Miroslav Krobot

„Do Dejvického divadla jsem vzal vlastně svůj ročník ze školy, z loutkárny DAMU. Zůstat v Praze a mít vlastní divadlo je pro studenty lákavá nabídka a všem se to tehdy líbilo. Nikdo z okolí mi neměl za zlé, že jsem vzal celý ročník. Bylo jich na začátku devět nebo deset a zůstali tři. Což jsem si i tak představoval,” vzpomíná na založení Dejvického divadla režisér, scénárista a herec Miroslav Krobot, host Osobnosti Plus. osobnost plus Praha 13:55 4. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Byla to kolektivní nabídka celému ročníku a cítil bych se hloupě, kdybych řekl, ty půjdeš a ty nepůjdeš. To se nedělá,” dodává a na otázku moderátorky, jestli rozlišuje, kdo má talent a kdo ne, odpovídá:

„Ano, to určitě rozlišuji, ale nechávám si to pro sebe. Ty věci vyplynou stejně samy během času a člověk, pokud není hloupý, pozná, že na to nestačí.”

Kvarteto není jen generačním filmem

Cílem posledního filmu režiséra bylo zachytit stav mladé generace. „Jaký je to stav, nevím, a právě proto mě to zajímá. Vidím rozdíl mezi tím, když mně bylo třicet a tím, když vidím současné třicátníky – jejich uvažování, vztahy - nevztahy, rozmýšlení si s někým být, nebo být sám, mamahotely a podobně. Ale nekritizuji to. Jen to konstatuji a srovnávám s jistým svým pocitem.

Ten stav mně přijde velmi zajímavý, a to nejen u třicátníků. Je to stav nejistoty, neschopnosti se rozhodovat, a to mě zajímá,” komentuje svůj filmový motiv Miroslav Krobot.

„Divadlo je svobodnější než film. Když potřebujete udělat dialog, v divadle proti sobě postavíte dva lidi, ale ve filmu k tomu musíte postavit obývák,“ dodává.

Experiment v Olomouci

„Udělal jsem v životě už hodně věcí, které jsem chtěl udělat. Řekl bych, že šlo o divadelní hry, které jsem chtěl režírovat. Netroufl jsem si na Krále Leara, to je pravda, chtěl jsem. To ale neznamená, že nemám plány. Teď bych chtěl zkusit mix velmi dobrých herců a velmi dobrých amatérů, neherců. Něco na pomezí divadla a možná se to podaří v Olomouci, kde místní rekonstrují nádherný prostor bývalého kultovního kinä Central,“ odkrývá dílčí plány režisér.