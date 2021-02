Nemůžou do učeben, ale ani na jeviště. Studenti divadla přichází o nejdůležitější část jejich studia

Za normálního stavu studenti divadelních fakult na absolventský ročník netrpělivě čekají. Celý ho mají strávit na jevišti ve fakultních divadlech a do publika si zvát třeba umělecké šéfy, se kterými by chtěli spolupracovat. Letošní absolventi některé inscenace ani nestihli dozkoušet. Přicházejí jak o možnost plnohodnotně dokončit svoje studium, tak i o úspěšné nastartování svojí herecké kariéry. Praha 9:41 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praxe na divadelním pódiu je pro studenty klíčová část výuky. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Platonov ruského dramatika Antona Pavloviče Čechova nebo Shakespearova Bouře. Právě tyto inscenace měli celou letošní sezónu hrát studenti z absolventského ročníku činohry pražské DAMU v divadle DISK. Kvůli koronaviru je ale jejich scéna stejně jako všechna ostatní divadla uzavřená.

„Od loňského jara jsme měli hrát a od podzimu jsme měli jen několik repríz. A to jsme celé léto zkoušeli a snažili se dohnat ten skluz způsobený první vlnou. To se nám sice povedlo, ovšem přišla druhá vlna. Od té doby zkoušíme do šuplíku a vyhlížíme dobu, kdy se budeme moci uvést,“ popisuje situaci student absolventského ročníku činohry Petr Kult.

Letos měl v divadle DISK hrát celkem ve čtyřech absolventských představeních. Ta jsou v posledním ročníku studia hlavní a téměř jedinou náplní studia. „Pro začínajícího herce je sezóna v Disku naprosto klíčová. A pokud o tuto možnost závěrečné fáze studia studenti přijdou, tak to pro ten ročník považuji za skoro likvidační,“ říká Eva Salzmannová, herečka a pedagožka herectví na DAMU.

„Ti herci musí pocítit, co to je kontakt s živým publikem, co dělá divadlo divadlem. Musí si ověřit jaké jsou reakce publika a musí na ně umět reagovat,“ dodává pedagožka.

Zkušenost i tvorba kontaktů

Za běžného stavu zvou studenti na svá absolventská představení režiséry, umělecké šéfy nebo ředitele divadel. Navazují tam tak nové kontakty a inscenace jim slouží jako ukázka jejich práce. „Sice všichni píšeme do divadel a oslovujeme umělecké šéfy, ale absolutně nemáme co nabídnout, nemáme je kam pozvat,“ vysvětluje Petr Kult.

A potvrzuje to i studentka činohry brněnské JAMU Anna Řeháková. „Myslím, že tohle je to nejzásadnější. Pokud vyjdeme školu a nebudeme mít možnost někde hrát, pokud nebude vyloženě nějaký konkurz, tak je velmi náročné někoho přesvědčit o tom, aby ve vás vložil tu důvěru a zaměstnal vás,“ říká studentka.

Ve studiu Marta měli studenti divadelní fakulty JAMU letos hrát také čtyři představení. Dvě z nich vůbec nestihli nazkoušet. Na rozdíl od profesionálních divadel ta fakultní nemohou zkoušet ve chvíli, když je protiepidemiologický systém na hodnotě 5.

„Nedává smysl, aby divadla jako instituce mohla fungovat a zkoušení tam mohlo probíhat a nám to nebylo dovoleno, když jde v podstatě o stejnou situaci. Jsme malá a uzavřená skupina lidí, která se v rámci zkoušení může setkávat jen mezi sebou a omezit kontakty,“ dodává Anna Řeháková.

Jedinečný a nevratný proces

V otevřeném dopise adresovaném ministerstvům kultury, školství a zdravotnictví žádali studenti a pedagogové obou divadelních fakult o výjimku - tedy aby školní divadla mohla zkoušet i v pátém stupni protiepidemiologického systému. Výjimka by se měla objevit v jeho nové verzi.

„Ten doposud projednán nebyl, naopak se objevují i z úst ministrů informace o tom, že PES už není tak podstatný a my nevíme, jestli jeho nová podoba bude projednána a jestli vůbec vyjde v platnost,“ vysvětluje děkan divadelní fakulty JAMU Petr Francán.

„Naši studenti v posledním ročníku nehrají jen divadlo. S každou premiérou a reprízou poznávají sami sebe, své partnery a diváka. Tento proces je naprosto jedinečný a nevratný. Pokud jim neumožníme toto poznání, ochuzujeme nejenom je, ale i nás. Oni bezesporu budou v budoucích desítkách let hlavními představiteli kulturní obce České republiky,“ říká Petr Francán.

Pokud by studenti mohli zkoušet a v divadlech se setkávat, premiéry by mohli uvést online. Je možné, že pokud během jara nedojde k rozvolňování protikoronavirových opatření, studenti studium ukončí bez odehraných představení.