Ve věku 81 let zemřel režisér Zdeněk Kaloč, spjatý s činohrou Národního divadla Brno

Kaloč proslul invencí i detailní prací s textem a herci. Nepolevil ani v 70 letech, kdy hru Shirley Valentine zkoušel se Simonou Stašovou až osm hodin denně. V rozhovoru na pro Český rozhlas Dvojka v srpnu 2019 přiznal, že se proti jeho metodám herci někdy i bouřili.

„V zákulisí někteří nadávali. Mrzelo mě to. Ale pak jsem zjistil, že se vždycky zlobí jen ti míň talentovaní. Nikdy to neudělala skutečná hvězda,“ přibližoval. „V životě je podstatné nelhat lidem, i když by ta chvála potěšila. Protože každý rád slyší chválu, jenomže když to není pravda, ubližuju.“

Nechci lidi naštvat. Chci je vyprovokovat k přemýšlení, říká režisér Michal Hába Číst článek

Rodák z Ostravy vyrůstal ve Frýdku-Místku, vystudoval DAMU v Praze. V roce 1961 nastoupil do svého prvního angažmá v tehdejším Divadle Julia Fučíka na brněnském výstavišti. V polovině 60. let zakotvil v Mahenově činohře, která je dnes součástí Národního divadla Brno.