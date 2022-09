Svěrák: Všichni jsme cítili, že po Láďově odchodu už nikdy nebude Divadlo Járy Cimrmana celé

Pomyslnou poslední kapitolu nám ze svého divadelního deníku přečte Zdeněk Svěrák. Přesuneme se do poměrně nedávné doby, do roku 2010. Divadlo Járy Cimrmana mělo na repertoáru už 15 her, tedy veškerý repertoár – včetně Českého nebe. V její hlavní roli učitele národů Jana Ámose Komenského se střídali Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.

Z deníku Zdeňka Svěráka Praha 15:13 11. září 2022