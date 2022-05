Svěrák: Do města jsme se zamilovali a uzavřeli s ním manželství. V Jevíčku zahrálo divadlo Járy Cimrmana

Poprvé do Jevíčka přijeli v roce 2004. Městečko na pomezí Čech a Moravy si herci z Divadla Járy Cimrmana oblíbili natolik, že žádný rok nemůže chybět v plánu zájezdů. V sobotu večer sehráli v městečku na Malé Hané legendární hru Vyšetřování ztráty třídní knihy. Jevíčko se tak stalo nejmenším městem v republice, kde známý soubor už odehrál kompletní repertoár. Jevíčko 15:32 22. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soubor Divadla Járy Cimrmana během jedné z repríz hry Akt | Zdroj: Profimedia

Písní Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Jevíčko a recitací básně Ažmilid začaly oslavy takzvané Jevíčské patnáctky. Sešli se na nich všichni, kdo přišli na sobotní představení divadla Járy Cimrmana. Soubor hrál ve městě už podvacáté a právě v tento květnový večer sehrál jedinou, patnáctou hru, kterou diváci v tomto městě ještě neviděli.

„Pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat,“ zní z jeviště hlas jednoho z herců. Druhý mu rázem odpovídá: „Ale ale, to je mi pěkné“. „Učí se dobře – to nemohu říct,“ pokračuje dialog a z hlediště zní hlasitý smích.

Při té příležitosti na fasádě hotelu, v jehož sále herci hrají, odhalili Cimrmanův památník. „I když už jsme na Jevíčskou patnáctku měli políčeno loni, tak se představení kvůli covidu nepodařilo a bylo zde náhradní představení. Letos se to ale už povedlo,“ připomíná místní pořadatel a cimrmanovský nadšenec Roman Müller. Nejen díky němu si soubor město oblíbil, říká Zdeněk Svěrák.

„Mně bylo Jevíčko sympatické už od dětství, a to svým názvem. Připadalo mi jako pohádkové městečko, kam bych jednou chtěl. Jevíčko a divadlo Járy Cimrmana – my jsme se do sebe zamilovali,“ vysvětluje dramatik, herec a šéf divadelního souboru.

Před patnácti lety divadlo s městem dokonce uzavřelo manželský svazek. „Nevím, kdo byl ženich a kdo nevěsta, ale tento pár se rozhodl, že si ponechá svá jména za svobodna,“ pokračuje se smíchem v hlase Svěrák.

Jevíčko je sympatické i herci a zakládajícímu členovi souboru Miloňovi Čepelkovi. „V Jevíčku hraju samozřejmě rád, protože tady se nejen hraje, tady se i přátelí, a to je ono,“ říká. Nejen on doufá, že s některou z dalších čtrnácti her, kterou má cimrmanovský soubor v repertoáru, dorazí do Jevíčka i příští rok.