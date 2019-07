‚Tuhle ránu jsme nečekali,‘ říká Zdeněk Svěrák k úmrtí Václava Kotka z Divadla Járy Cimrmana

Zemřel stálý člen souboru Divadla Járy Cimrmana Václav Kotek. V prvotní reakci na tuto událost jeho dlouholetý kolega Zdeněk Svěrák uvedl, že takovou zprávu nečekal a divadlu bude pan Kotek chybět nejenom jako herec ale i jako organizátor. „Neměli jsme ještě čas na to říct si, co to pro nás všechno bude znamenat,“ dodal herec a scenárista pro Radiožurnál. Praha 19:05 26. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Svěrák s Václavem Kotkem. | Zdroj: Profimedia

„Řady souboru našeho Divadla Járy Cimrmana pomalu řídnou, ale tuhle ránu jsme nečekali,“ vyjádřil se Svěrák. „Pro nás je to bolestivá rána, Vašek byl nejenom herec, ale on se hlavně staral o divadlo jako organizátor,“ ocenil Svěrák pozici Václava Kotka v divadle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zdeněk Svěrák k úmrtí Václava Kotka

„On znal všechny mimopražské pořadatele, věděl, jak jsou velká jeviště, co se kolikrát a kde hrálo, a všechno organizoval a zajišťoval. Jeho zásluhou existují výstavy Divadla Járy Cimrmana, třeba stálá v Jizerských horách nebo putovní, která je teď zrovna v Poličce,“ vzpomněl na zesnulého Kotka.

„My jsme ještě neměli čas na to říct si, co to pro nás všechno bude znamenat. Je to nečekaná a bolestná zpráva,“ uvedl Svěrák.

Ve věku 66 let zemřel Václav Kotek, herec Divadla Járy Cimrmana Číst článek

Laskavý humor

Za veliké štěstí Kotek považoval, že mohl celou svoji profesní kariéru strávit v Divadle Járy Cimrmana. „V roce 1972 jsem měl jít na vojnu a všechno se sešlo, že jsem nešel a zůstal u Cimrmanů,“ řekl ve starším rozhovoru pro Český rozhlas.

Neustávající oblibu Cimrmana Kotek vysvětloval mimo jiné i jeho „inteligentním a laskavým humorem“. „Je to inteligentně seřazený navazující seminář, který napovídá něco, co se pak objeví ve hře. V tom byli ti kluci geniální,“ ocenil Kotek Cimrmanovy hry.