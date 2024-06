Zemřel ředitel Studia Ypsilon Jan Schmid. Divadelníkovi bylo 87 let

„Já tady mám takový plánek, co by se mohlo, ale ani ho neotevírám a vidíte, že už se to skládá samo,“ komentoval z pódia Jan Schmid při oslavách 45 let studia Ypsilon. Soubor založil v šedesátých letech. Už tehdy vynikal takzvanou kolektivní improvizací, kdy neměli často herci ani stanovené téma představení.

Divadlo Ypsilon slaví 55. narozeniny od první inscenace, připravilo nové představení Spálená 16 Číst článek

„Na vojně jsem to divadlo založil ještě beze jména. Studiu Ypsilon jsem si vymyslel takovou encyklopedii toho století, které žijeme. Nejdřív jsem si říkal, zahrajeme si dnešní den,“ vzpomínal divadelník pro Český rozhlas v roce 2022.

Původně amatérský soubor charakterizovaly také hravé kulisy a plakáty Jana Schmida, který vystudoval sklářství. Právě tam se podle svých slov naučil jak improvizovat, tak být trpělivý.

„Jak něco neuděláte, čili taky neřeknete, do určité chvíle, tak už je to ztracené. Už se o to nesmíte snažit, protože byste to jen pokazil. Tam byla nějaké pravidla pro něco, co nesnese odkladu, ale zároveň i něco, co potřebuje dlouhý čas, aby to chladlo,“ řekl v roce 2022.

Netypický divadelní styl Ypsilonky zachytil ve svém černobílém filmu Carmen nejen podle Bizet režisér Evald Schorm. Jana Schmida pak obsadila Věra Chytilová do alegorického snímku Ovoce stromů rajských jíme. Tam si zahrál tajemného cizince Roberta.

Od poloviny 70. let učil na Pražské divadelní akademii. Jako dramatik režíroval například rozhlasovou hru Láska vše zachrání. Do ní obsadil Marka Ebena, Jiřího Sováka nebo Jana Přeučila. Od konce 90. let natáčel literární revue 333 s Janem Lukešem. Společně připravili více než 200 dílů.