Do světa Harryho Pottera přibudou dvě nové knihy. Poodhalí, jak série vznikala

Fanoušci britského čaroděje a jeho přátel se můžou těšit na další knihy, které jím odhalí více ze světa Bradavic. Dva tituly se budou věnovat předmětům, které se na kouzelnické škole vyučují, a tomu, jak veleúspěšná série vznikala. Jejich autorkou ovšem není J. K. Rowlingová. Londýn 10:15 20. července 2017

Vydavatelstvo Bloomsbury oznámilo, že knihy vydá ve spojení s výstavou „Historie kouzel“, která oslavuje 20. výročí vydání série.

Výstava nazvaná Historie kouzelnictví bude probíhat od letošního října do února příštího roku. První kniha Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition (Harry Potter: Historie kouzelnictví – průvodce výstavou) má blíže popsat předměty, které se na Bradavicích vyučují.

Druhá kniha Harry Potter – A Journey Through A History of Magic (Harry Potter: Cesta napříč historií kouzelnictví) se má věnovat více alchymii nebo starobylé magii.

Podle Reuters budou knihy, za nimiž stojí Britská knihovna, obsahovat předtím nezveřejněné náčrtky a rukopisy J. K. Rowlingové a ilustrace od Jima Kaye, který sérii ilustroval.

Sérii sedmi knih popisujících osudy Harryho Pottera a jeho přátel už jejich autorka doplnila v posledních letech dalšími tituly, které blíže popisovaly například mytické tvory z knížek.