Dobové četnictvo a krojované soubory. Kroměříž si připomněla 140 let od setkání dvou státníků

Kroměříží v neděli prošel slavnostní průvod v čele s rakouským císařem a ruským carem. Město si tím připomíná události z konce srpna roku 1885. Tehdy se ve městě oba státníci setkali, říká starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.

„Kroměříž si připomíná výročí 140 let od okamžiku, kdy se v našem městě setkali dva nejvýznamnější mocnáři tehdejší doby, rakouský císař František Josef I. a ruský car Alexander III. tu událost si budeme připomínat společně s dvoudenní mezinárodní soutěží tradičních zápřeží, která se bude v našem městě konat v Podzámecké,“ řekl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO).

Průvod vyšel dopoledne a skončil na Velkém náměstí. Tam slavnost pokračuje vystoupením krojovaných souborů, historickou módní přehlídkou nebo zásahem dobového četnictva.

