Dynamit místo Vivaldiho. V karvinských Lázních Darkov otevřeli rekonstruovanou zpívající fontánu

Kolonáda ve starých lázních v části Darkov se po rozsáhlé rekonstrukci stala novým lákadlem pro obyvatele Karviné i návštěvníky z okolí. Největší pozornost na sebe poutá fontána, která hraje, svítí a tančí do rytmu známých skladeb.

Nová lázeňská fontána v Karviné Darkově

V karvinských Lázních Darkov mají novou fontánu. Atrakcí se stala nejen pro netradiční hudební doprovod | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hned u vstupu do parku je poznat, že se blíží čas hudební produkce u fontány. Po pěšinkách k prostoru před Společenským domem míří davy lidí a obsazují okolní lavičky.

Karviná má novou zpívající fontánu

„Mně se to moc líbí. Je to pro Darkov něco nádherného,“ říká patriotka Ivona z karvinské části Darkov, která na večerní show přivedla celou rodinu. „Uvidíte, za chviličku to tady bude úplně plné,“ odhaduje.

Dobrý tip na rodinný výlet

Jednu z laviček zaplnila rodina z Havířova. „Udělali jsme si výlet. Čekáme na hudební ukázku a na to, jak bude fontána vypadat v celé své kráse,“ těší se 77letá Dáša Mejovičová z Havířova. „Já úplně žasnu, že za rok se dají udělat takový krásný věci,“ dodává.

Děti novou zpívající fontánu v Karviné milují. Hraje třikrát denně: v poledne, v 18 a ve 20 hodin | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolem fontány pobíhají děti, dospělí vyhledávají místa s dobrým výhledem pro focení. „Už to bude!“ vykřikne na malého syna jeden z otců. Vzápětí se poklidné místo, kde byly dosud slyšet jen padající kapky vody, mění v rockový koncert. Z reproduktorů zní Olympic a jeho písnička Dynamit. Divokou atmosféru vzápětí zklidní Hradišťan a jeho Modlitba za vodu.

Havířovská rodinka si program evidentně užila. „U Hradišťanu jsem si pobrukovala, je to opravdu hezké,“ směje se Dáša Mejovičová. Její dcera Magdalena vše natáčela.

„Hradišťan je moc pěkně vybraný," pochvaluje si, „a Dynamit od Olympiku byl taky fajn, ostatně v podzemí karvinských dolů se výbušniny používaly, takže to dává smysl, kruh se uzavřel,“ dodává s nadsázkou.

Regionální unikát

„Jiná hrající a zpívající fontána v Moravskoslezském kraji není,“ pochvaluje si ředitelka Lázní Darkov Pavlína Filipi. „Dělali jsme tady rozsáhlé úpravy, celý prostor před Společenským domem se znovu otevřel a vše nám schvalovali památkáři,“ uzavírá.

