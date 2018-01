Elton John uspořádá poslední turné. Autor hitu Rocket Man končí po 50 letech s koncertováním

Britský zpěvák Elton John po téměř 50 letech končí s koncertními turné. Uskuteční už jen jedno poslední, oznámil ve středu na základě svých údajně exkluzivních informací britský bulvární list The Daily Mirror. Zpěvák se má k záležitosti brzy sám vyjádřit. Sedmdesátiletého Johna v poslední době trápily zdravotní problémy a také prodej jeho desek v posledních letech poklesl. Londýn 14:20 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elton John | Foto: Reuters

Loni John strávil dva dny na jednotce intenzivní péče a celkem 12 dní v nemocnici kvůli „nebezpečné a neobvyklé“ bakteriální infekci, která ho zchvátila při zpátečním letu z turné po Jižní Americe, připomíná britský list. Jeho mluvčí dokonce uvedla, že šlo o infekci, která může skončit smrtí. Hudebník poté zrušil všechny své koncerty chystané na nejbližší týdny.

Už v červenci 2013 John zrušil plánovaný koncert v londýnském Hyde Parku, protože se musel podrobit operaci slepého střeva a později připustil, že „mohl i zemřít“.

Na své první turné se Elton John vydal v roce 1970 po sérii vystoupení v losangeleském klubu Troubadour.

Johnovy písně spojovaly dojímavost amerického soulu s energií britského rocku. Proslavil se hity jako Rocket Man, Crocodile Rock nebo Daniel. Během 80. let 20. století se připomenul třeba dojemným songem Sacrifice. V 90. letech truchlil s písní Candle In The Wind za tragicky zesnulou britskou princeznou Dianou tak zdařile, že se z písně stal nejprodávanější singl všech dob.

V Praze vystoupil poprvé za hlubokého komunismu v roce 1984 v Paláci kultury. Později se do Česka pravidelně vracel, naposledy v listopadu 2016 vystoupil v pražské O2 areně.