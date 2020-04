Jeden z nejslavnějších Elvisových hitů slaví 60 let. Připomeňte si přelomovou píseň

Jednou nahoře, jednou dole - taková byla kariéra hudební legendy - Elvise Presleyho. Přesně před 60 lety nahrál jednu ze svých nejznámějších skladeb.

„Teď, nebo nikdy, moje láska nepočká,“ zpíval před mikrofonem v nashvillském nahrávacím studiu Elvis Presley. Inspirovat se tehdy nechal slavnou italskou baladou ’O Sole Mio.

Podle hudebních kritiků je nahrávka Now or Never jakýmsi přerodem z nespoutaného muže do uhlazené romantičtější polohy. Na singlu z roku 1960 je ale i druhá píseň Mess of Blues.

Americký sen

Presleyho život se dá označit za „americký sen“, protože pocházel z chudých poměrů a chtěl se stát elektrikářem. Svým zpěvem ale dobyl svět. Směsice country a blues v podání bílého hudebníka s černošským hlasem přinesla něco, co v populární hudbě do té doby nebylo.

Během svého života prodal Elvis Presley přes 600 milionů desek, dnes už číslo překročilo jednu miliardu. Život, ale i kariéru hvězdy nakonec překazil styl života plný drog a alkoholu.

Poslední vystoupení

Poslední koncert Elvis odehrál jen dva měsíce před svojí smrtí v americkém Indianapolis. 26. června 1977 na něj tehdy přijelo 18 tisíc fanoušků.

Mnozí obdivovatelé však věří, že Presley nezemřel a jen se stáhl do ústranní. Několikrát ho prý viděli na Hawaji, Floridě, nebo Bermudách, jako muže s bílým plnovousem. Podle amerických médií má však „Král Rock 'n' Rollu“ na světě přes 35 tisíc dvojníků.