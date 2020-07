Při práci přísný, v soukromí skromný a uzavřený, vzpomíná na Morriconeho šéf českých symfoniků

V jednadevadesáti letech zemřel italský hudební skladatel Ennio Morricone. Hudbu složil k víc než 500 seriálům a filmům - jedním z nich byl i legendární snímek Tenkrát na západě. Morricone několikrát navštívil i Česko. V Praze byl naposledy loni v lednu, kdy koncertem v O2 aréně připomínal své 90. narozeniny. Na italského hudebníka ve vysílání Radiožurnálu zavzpomínal jeho kolega Jan Hasenöhrl, šéf Českého národního symfonického orchestru. Praha 15:54 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Morricone spolupracoval s českými symfoniky na hudbě k filmu Osm hrozných | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Český národní symfonický orchestr s Enniem Morriconem spolupracoval na soundtracku k filmu Osm hrozných. Jak na to vzpomínáte?

To je vzpomínka, která nezmizí - protože jsme ho dělali jak v Praze, tak i v Londýně, kam si nás mistr všechny odvezl. Tam jsme s panem Tarantinem a panem Russellem natáčeli hudbu ještě na vinyl. A to se nestává každý den.

Ennio Morricone byl podle Vašich slov náročný na své kolegy i na sebe, jaký byl mimo svůj pracovní život?

Byl velice skromný, uzavřený ve svém rodinném kruhu, a zároveň velice pedantický a přísný, co se týká zkoušek. Ale byla to velmi příjemná spolupráce.

Inspiroval Vás nebo Vaše kolegy svou tvorbou?

Určitě. Inspiroval už jen tím, že byl na pódiu. Velmi dobře dirigoval, a být tím zprostředkovatelem jeho hudby pro lidi je samo o sobě inspirující.

Je nějaká melodie, nebo píseň, kterou byste z celého Morriconeho díla zvlášť ocenil a vyzdvihl?

Mám dvě - Malena a Gabrielův hoboj z filmu Mise.