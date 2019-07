‚Uměl si vybudovat svojí osobní značku.‘ Před 120 lety se narodil americký spisovatel Ernest Hemingway

První rozhlasová hra pochází z roku 1966. Z příběhu starého rybáře, který z posledních sil zápasí o svůj úlovek, vytvořil Hemingway dramatickou povídku o hrdinství a vnitřní síle. Téma zaujalo nejenom rozhlasové dramaturgy, ale i filmové režiséry.

„Samozřejmě asi jedním z nejslavnějších děl, které se dočkalo minimálně tří adaptací, je existenciální novela Stařec a moře. Hemingway se v ní vyrovnával jak s tématem stáří, tak s tématem profesní posedlosti. Hlavní hrdina zápasí s obrovskou rybou, která je téměř nad jeho síly, aniž by na okamžik pomyslel na kapitulaci,“ říká filmový teoretik a historik Jan Jaroš.

Hemingway svou novelu dokončil v roce 1952. O šest let později mělo premiéru první filmové zpracování. „Hemingway opravdu uměl vybudovat svojí osobní značku, řečeno dnešními slovy. Vědomě ji vytvářel například v soudobých rozhovorech, a to velmi úspěšně. Dodnes najdeme v různých městech bary a alkoholické nápoje s jeho jménem. Na konci 90. let mu dokonce vyšla řada nábytku,“ objasňuje amerikanistka z Karlovy univerzity Františka Zezuláková Schormová pro Radiožurnál.

Stereotypně mužný

Už údaje ze životopisu slavného spisovatele přitom vybízejí k filmovému zpracování. Vyrůstal v rodině lékaře spolu s několika sourozenci. Jako dítě hrál na violoncello a boxoval. Po škole se stal reportérem a navzdory svému špatnému zraku odjel na italskou frontu jako dobrovolník Červeného kříže. A jako první americký voják tam utrpěl těžká zranění.

Po válce se živil jako novinář a zahraniční zpravodaj, stále více se ale věnoval literatuře. Hemingway se stal členem skupiny amerických intelektuálů zvaných ztracená generace, soustředěných v Paříži kolem Gertrudy Steinové.

„Myslím, že taková trochu nelichotivá interpretace je, že jeho osobnost nás fascinuje určitým druhem maskulinity, který už teď mizí, takové té stereotypní mužnosti. Spojujeme si s ním box, lov, ženy a alkohol. Myslím si, že tahle interpretace je trochu zjednodušená, protože Hemingwayovy mužské postavy v samotných jeho románech ten stereotyp často spíše obrací,“ říká Zezuláková Schormová. V roce 1954 získal Hemingway za své nejslavnější dílo Nobelovu cenu za literaturu.