Fanoušci hry Kingdom Come: Deliverance vyprodali lístky na Trosky. Pod hradem vzniklo extra parkoviště

Zříceninu hradu Trosky v Českém ráji obsadí o víkendu fanoušci počítačové hry Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II). Zejména pro ně je určená akce s pomyslným návratem do středověku. A podle předprodeje to vypadá, že zájem bude velký. Sobota je vyprodaná a volné vstupenky jsou jen na neděli. Na každý den této akce nazvané Pod praporem Bergowa uvolnili 900 lístků. „Kupují si je jednotlivci, party i rodiny s dětmi. Je to různé,“ uvedla Suchomelová.

