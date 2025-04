Fanoušci osmdesátkového retra bojují za zachování denního baru Metro. Má ustoupit rekonstrukci

„Vypadalo to jako metro a tisk píše, že tou kvalitou si to nezadá s pražským metrem. Mělo to být chloubou a i bylo, mělo to být jako když vejdete někam do paláce,“ říká amatérský historik Lukáš Gliniarczyk.

Podchod ho fascinuje. Věnoval mu i vlastní webovou stránku a pod nánosem špíny, žvýkaček a reklamního smogu vidí dobový luxus a kvalitní design.

Za současným neutěšeným stavem je podle Lukáše Gliniarczyka zanedbaná údržba. To připouští i náměstek ostravského primátora Břetislav Riger (Ostravak). Město chce plánovanou přestavbou přebít i pocity strachu, kvůli kterým se mnozí chodci podchodu raději vyhnou.

„Dlažba bude světlá, ze světlé žuly, stropy budou také světlé, čili jdeme do prosvětlení prostoru, tím by se to mělo pro občany zpříjemnit. Pořád věřím, že když je ten prostor pěkný a čistý, tak to lidi kultivuje,“ vysvětluje náměstek.

O co ale Ostravané nechtějí přijít, je denní bar Metro v centrální části podchodu. Od poloviny ledna sem přes 1200 z nich přišlo osobně podepsat výzvu za jeho zachování. „Všichni jsou překvapení, že jsem posbírala tolik podpisů, na to že je kapacita 45 míst,“ říká provozovatelka baru Lucie Svorníková.

Podle obvodu se s barem počítá i v opraveném podchodu. Designové vybavení včetně neonového nápisu Metro chce Svorníková zachovat.

Přestavba je jistá, ale jestli začne letos v červnu nebo až za rok, město potvrdí v následujících týdnech.