Fantastická dovolená v Chotěboři i Harry Potter v Praze. Po roce se vracejí i fanouškovské festivaly

Zasoutěžit si ve Smrtijedské výzvě, v kostýmní soutěži Týdeník čarodějek nebo o Cenu Bleskobrku si fanoušci Harryho Pottera minulý rok nemohli. Letošní čtvrtý ročník Potterfestu jim to ale vynahradí hned s několika novinkami. Například soutěží Mudla není dokonalý.

„Je to obdoba pořadu Nikdo není dokonalý, kdy se ptáme lidí na ulici na potterovské věci a naši hosté si tipují kolik lidí otázku uhodne a kolik ne,“ říká ředitel festivalu Tomáš Ondráček.

Kromě soutěží by na festivalu mělo být i více přednášek a besed. Na těch by se měli představit například někteří dabéři z filmů o Harrym Potterovi. Čarovečerem by návštěvníky měla opět provést Filmová filharmonie – symfonický orchestr, který se věnuje filmové hudbě všech žánrů. Kromě kouzelné hudby z Harryho Pottera tak například hraje i mrazivé melodie z filmů Vetřelec nebo i legendárního E.T. mimozemšťana.

Na programu by mělo být také divadelní představení, které si každý rok připravují samotní organizátoři. „Píšeme si vlastní scénář, ale někdy tu potterovskou tématiku přidáváme do notoricky známých filmů jako třeba Pelíšky,“ doplňuje Tomáš Ondráček.

Domácí podmínky

Menší koutek budou mít organizátoři Potterfestu už v červenci v Chotěboři na Festivalu fantazie. Ten se musel letos uskromnit. Na rozdíl od minulých let, kdy festival denně přivítal přes tisíc fanoušků, se na něj letos dostane jen pět set lidí.

„Bude to takové domácí. Naneštěstí se nám tento rok i protáhla rekonstrukce kina a vytopila Sokolovna, kterou jindy normálně používáme. Programové linie tam ale budou skoro všechny, co obvykle,“ říká ředitel festivalu Václav Pravda.

Oblíbeného festivalu se tento rok ale nedočkají fanoušci anime. Každoroční setkání milovníků japonského komiksu se kvůli pandemii odkládá už podruhé. Nový termín je konec května příštího roku. Program nabídne tradiční kostýmové soutěže, besedy se zahraničními hosty a i několik novinek, včetně nového pavilonu.

„S počtem diváků už se nevejdeme do stávajících prostor. Chceme tak rozšířit prostor na výstavišti o občerstvení, tematické workshopy nebo počítačovou hernu“, říká ředitel festivalu Adam Rambousek.

Myšlenka by se ztratila

Své oblíbené influencery letos nejspíš neuvidí ani návštěvníci Utuberingu. „Nemyslíme si, že by v září bylo možné udělat akce pro deset tisíc lidí,“ vysvětluje manažer festivalu Lukáš Dejl. O zmenšení kapacity festivalu ale neuvažuje. „Lidé mají zakoupené vstupenky na ročník 2020. Podle aktuálních opatření by se tam už teď všichni nedostali. Nechceme si tak vybírat, koho na akci pustíme a koho ne.“

Organizátoři nepočítají ani s online formou festivalu. Myšlenka Utuberingu, kdy se fanoušci setkají se svými oblíbenými influencery z internetu, by se tak vytratila.

Všechny festivaly se budou řídit podle stávajících protipandemických opatření. Festival fantazie by podle ředitele Václava Pravdy využil i možnost covid pasu.