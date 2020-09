Febiofest zahájila předpremiéra dokumentu o Karlu Gottovi. Festivalovou cenu převzala Iva Janžurová

Předpremiéra dokumentu o Karlu Gottovi od režisérky Olgy Malířové Špátové v pátek v pražském Slovanském domě oficiálně zahájila filmový festival Febiofest. Festivalovou cenu Kristián převzala herečka Iva Janžurová, druhý laureát, slovenský herec Milan Lasica, převzal cenu v zastoupení. Febiofest byl kvůli pandemii koronaviru přeložen ze svého původního jarního termínu. Praha 23:12 18. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka Iva Janžurová převzala cenu Kristián při zahájení 27. ročníku filmového festivalu Febiofest 18. září 2020 v Praze. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Opatření proti pandemii ovlivnila i jeho aktuální podobu, projevilo se to například menší účastí zahraničních hostů. Festival by měl trvat do 25. září, jeho ředitel Fero Fenič však v úvodním slově připustil, že může kvůli pandemii skončit dříve.

Na červený koberec před Slovanským domem dorazili například houslista Pavel Šporcl, dokumentaristka Olga Sommerová nebo herci Pavel Trávníček a Dana Morávková. Veřejně přístupnou show provázel moderátor a herec Vlasta Korec.

Celovečerní dokumentární film Karel, který má vstoupit do českých kin 15. října, nabízí pohled do Gottova soukromí a jeho vnitřního světa. Zpěvák se v něm společně s režisérkou Špátovou ohlíží za svým životem. Režisérka film Karel natáčela v průběhu posledního roku Gottova života. Nejpopulárnější tuzemský zpěvák zemřel 1. října loňského roku.

„Nechci strašit, ale plánovaná premiéra 15. října je také ohrožena, takže je možné, že k divákům se tento film dostane až za mnoho týdnů. Vybraná hrdinská skupina diváků, kteří se nebojí a proti osudu vyrazili na Febiofest, to tak dostanou jako dárek,“ řekl před začátkem projekce Fenič.

Více než dvouhodinový snímek Karel obsahuje řadu málo známých archivních materiálů a znějí v něm i mnohé Gottovy hity. Během natáčení vzniklo mnoho vzácných filmových záběrů, dát snímku výslednou podobu byl proto náročný úkol. „První střih měl přes sedm hodin,“ podotkla Špátová.

Soutěž komedií

V Cinema City Slovanský dům v pátek také začala projekcí izraelské veselohry Mossad nová Soutěž komedií, o jejímž vítězi rozhodne 33 filmových fanoušků z řad veřejnosti pod vedením herečky Dany Morávkové. Slovensko-česko-irsko-rumunské drama Služebníci pak 19. září za přítomnosti režiséra Ivana Ostrochovského otevře Hlavní soutěž, v jejíž porotě zasednou režiséři Slávek Horák, Beata Parkanová a herečka Anna Polívková, jež nahradila pracovně vytíženého Jiřího Mádla. V sobotu se do Prahy chystá také Ulrich Thomsen. Dánský herec známý z mnoha skandinávských i jiných zahraničních filmů a seriálů jako Rodinná oslava, Lepší svět, Bratři či Nový papež se chce představit jako režisér společenské satiry Gutterbee.

Febiofest několika projekcemi uctí zesnulého režiséra Jiřího Menzela, s nímž se v pátek lidé mohli přijít rozloučit do Rudolfina. Patří mezi ně 22. září projekce filmu Skřivánci na niti v Zahradě Savarin nebo 23. září Rozmarné léto tamtéž.

Pražskou část Febiofestu má zakončit 25. září projekce vítězných filmů Soutěže komedií a Hlavní soutěže. Regionální ozvěny by měly začít 22. září v Liberci a skončit 8. října ve Zlíně.

Letošní 27. ročník Febiofestu se koná s důrazem na dodržování hygienických podmínek. Ke každé zakoupené vstupence divák dostane zdarma dvě roušky, jejichž nošení je ve vnitřních prostorách povinné, ve všech kinosálech platí bezpečnostní rozestupy a prostory jsou po každé projekci dezinfikovány. Více informací se nachází na www.febiofest.cz.