Fenič se vrací s Českou sodou. Na webu chce mapovat lidový politický humor

Podle Feniče zhruba před pěti lety nastaly doslova žně „české sody“ a on začal uvažovat, že ji v nějaké formě obnoví. „Pak jsem se setkal s problémy organizačního i finančního rázu a od této myšlenky upustil. Současný vývoj mi znovu potvrdil, že pro realizaci tu jsou neobvykle dobré podmínky. Proto jsem začal připravovat webový portál www.ceskasoda.cz, který bych chtěl spustit na podzim,“ řekl dnes Fenič ČTK a Českému rozhlasu. Žádá o pomoc lidi, kteří by chtěli spolupracovat produkčně, autorsky, jako správci portálu, případně sponzorsky.

„Bude se jednat o velký portál, který bude samozřejmě obsahovat videa, texty, fotografie, na který budou moc přispívat všichni občané České republiky. Bude to takové, jak bych řekl, seřadiště českého humoru, který je dneska roztěkaný na různých adresách, na různých facebookových profilech a nemá jedno stěžejní místo, kde by bylo možné najít celý český potenciál, který v této oblasti vzniká v nebývalé míře. Česká soda by chtěla být takovým centrem všech zábavních, komických, satirických aktivit a samozřejmě všech žánrů,“ řekl Fenič Radiožurnálu.

Fero Fenič | Foto: Jan Bartoněk

Výsledkem má podle něj být centrum zábavných, komických či satirických aktivit všech žánrů. Počítá s tím, že by po prázdninách spustil zkušební provoz pro úzký okruh přátel a příznivců. V průběhu října by chtěl portál, určený českým lidem, těmto „smějícím se bestiím“, jak je za války nazval říšský protektor Reinhard Heydrich, spustit naostro. Pomoc Fenič uvítá na mailové adrese pravaceskasoda@seznam.cz

Ve Feničově filmové a televizní společnosti Febio vznikly během 16 let existence dvě tisícovky původních pořadů, na nichž spolupracovalo 155 režisérů ze 14 zemí. Výroba dosáhla vrcholu v roce 1996, kdy bylo natočeno 114 pořadů. Vznikly tu cykly Gen i Genus, Cestománie, Jak se žije, Oko, Zpověď, Česká soda i festival Febiofest, který právě vstupuje do 25. ročníku. V roce 1998 vznikl sestřihem dosavadních 16 dílů satirického občasníku Česká soda, které vytvořila společnost Febio v koprodukci s Českou televizí, celovečerní snímek pro kina.

„Je až neuvěřitelné, jak některé příspěvky nabyly nových významů. Jejich pointy nevyvolávají jenom smích, ale někdy i mrazení v zádech,“ dodal tehdy Fenič.