Festival Paměti národa doplní výstava vraků aut z ukrajinských bojů. Doprovází je i příběhy majitelů

„Máme tu autovraky, které jsme přivezli z předměstí Kyjeva, z Irpině, Buči, Hostomelu. Jsou to auta, která svědčí o tragédii války, o zločinech, kterých se ruští vojáci dopouštějí na Ukrajině,“ říká pro Radiožurnál Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum a vedoucí projektu Paměti národa.

Z vozidel zbývají už jen rezavá, ohořelá torza toho, co bývala moderní auta. Za každým z nich se skrývá dramatický příběh jedné rodiny, jejíž osud poznamenal ruský útok na Ukrajinu v únoru letošního roku.

„Výstava má i audiovizuální podobu. Když se člověk přiblíží k vozům, tak dotykovým ovladačem si zpustíte vyprávění toho příběhu,“ vysvětluje.

„Chtěl bych vám říct, krátký příběh o autě, které tady vidíte. Koupili jsme ho s rodinou před několika lety. Bydlíme v soukromém domě, jenže jsme museli odejít. A po příjezdu domů jsme pak viděli to, co teď vidíte vy. To je v kostce vše,“ vypráví jedna z audionahrávek.

„Je to vypálený a rozstřílený vrak. Původně to bylo hezké, rodinné auto, které užíval plavecký instruktor z Irpině. Člověk, který má velkou rodinu, hezký domek, do kterého investoval své úspory,“ popisuje jeden z vraků Kroupa.

Na další nahrávce mluví o své zkušenosti Rostislav. Když začala válka, ukryl se i s rodinou ve sklepě.

Štěstí v neštěstí

„Když na náš dům ve vesnici dopadly dvě rakety, všechno se změnilo. Vše shořelo. Dům, veškerý majetek, dokumenty, nářadí, materiál, nábytek i moje auto. Všichni v domě naštěstí vyvázli jen s drobnými pohmožděninami a zlomeninami. Všichni kromě našeho psa Kobyho,“ líčí.

„Nakonec vytvořil z bílých ubrusů vlajky, nasedl do svého druhého vozu a skutečně krokem projížděl kolem ruských vojáků. Jeho ženy, které byly v autě, měly ruce nahoře a on projížděl krokem. To byl v podstatě takový malý zázrak, protože stovky jeho sousedů takto přišly o život, protože ruští vojáci je nemilosrdně rozstříleli. A on se dostal až k ukrajinskému checkpointu a byl zachráněn,“ uzavírá jeho příběh Kroupa.

Výstava čtyř autovraků je doplněná o audionahrávky s příběhy jejich majitelů | Zdroj: Paměť národa

Štěstí v neštěstí – to mají všechny čtyři příběhy společné. I když ukrajinské rodiny přišli o všechno, dokázali přežít.

Během festivalu můžou návštěvníci vidět také film Tobruk režiséra Václava Marhoula nebo snímek Dezertér dokumentaristy Adama Drdy.

Debatovat se bude o hrdinech operace Anthropoid nebo historii Sokola, který letos slaví 160 let od svého založení. Festivalový program na pražském Strahově skončí v soboru 1. října.