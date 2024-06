Festivalové znělky od ‚Pa, pa, padesát‘ přes ‚Mohli přijet, ale nepřijeli.‘ Eben je pro KVIFF dělá přes 10 let

Už jste slyšeli letošní pozvánku Marka Ebena na festival do Karlových Varů? A vzpomenete si na některé z předchozích let? My jich několik připomínáme. Už jste v našem vysílání mohli zaregistrovat i letošní pozvánku Marka Ebena na 58. ročník karlovarského festivalu. Festivalové anonce točí pro Radiožurnál už víc než deset let. A právě jim patří páteční díl seriálu, ve kterém si připomínáme třicetiletí Jiřího Bartošky jako prezidenta festivalu. Karlovy Vary 15:16 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Eben točí festivalové anonce pro Radiožurnál už víc než deset let | Foto: Jakub Stadler / MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Dobrý den, můžu se zeptat, kam jedete? Karlovy Vary. Aha, a vy? Do Varů. Vy jedete do Františkových lázní? Ne, do Varů. Aha. Ani do Františkových, ani do Mariánských lázní, ale do Karlových Varů,“ tak zve pravidelně Marek Eben na vlnách Radiožurnálu i dalších stanic Českého rozhlasu.

Konkrétně tato anonce byla z roku 2014.

„Od festivalu já dostanu třeba dvě nebo tři verze té upoutávky, které jsou takové, abych tak řekl, korektní. A ty natočíme jako první. A pak já mám většinou nějaké své různé ulítlé varianty. O některých z nich vím hned, že se asi vysílat nebudou,“ říká Marek Eben.

„Ale taky vím, že to bude Jirka Bartoška schvalovat. A docela mě těší udělat mu radost tím, že tam nahraju něco, co je fakt za roh. Ale taky už se stalo, že se Jirka Bartoška vybere zrovna tuhle, abych tak řekl, zarohovou verzi.“

Jak se Marek Eben svěřuje, různé variace upoutávky většinou vymýšlí cestou do rozhlasového studia. A jak je jeho zvykem, v zácpě za volantem.

„Říkám si, že v té záplavě věcí, které slyšíte z rádia, tak bych byl vždycky rád, kdyby to toho posluchače nějakým způsobem trklo, aby tam třeba zaznělo něco, aby si ten člověk v tom autě řekl, co? Co to je? A donutilo ho to do poslechnout si ten krátký spot až do konce.“

„Tak pa. Pa. Pa. Tak pa. Pa pa. Tak pa desátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary...“ Někdy se znělka odvíjí od významného výročí, jako třeba v roce 2015.

Jindy, jako třeba letos, její tvůrce inspiroval vizuál z dílny Aleše Najbrta. „Čtvereček, kolečko, kolečko, kolečko. Nebo taky pětka a osmička. Osmapadesátý Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary…“

Marku Ebenovi utkvěly za posledních deset let v paměti dvě znělky. Obě zahajoval výčtem jmen. V případě té z roku 2019 to byla jména velmi známá. „Marlon Brando, Mahátma Gándhí, John Lennon. Ti všichni mohli přijet do Varů, ale nepřijeli. Teď by možná rádi přijeli, ale už to nejde. Neudělejte stejnou chybu,“ zněla upoutávka.

V případě znělky z roku 2017 to nebyla nějak známá jména. „Janička Novotná, Vítek Novák, Jiřinka Pavlísková, Eman Družný, Jarda Kufírek, Jirka Šlasák… Ano, ti všichni byli počati na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.“

„A my jsme pak s bratry jeli hrát koncert někam na Moravu. A po koncertě chodíme podepisovat desky. Přišla taková dáma a říkala: no pane Eben, tak jsem slyšela tu vaši upoutávku na festival, poslouchali jsme to s manželem a říkali jsme se, tak vidíš, a na našeho Ervínka zapomněli,“ směje se Marek Eben.

Eben, jak je tradicí, na festival nejen zve, ale také ho zahájí. Ročník s pořadovým číslem 58 už v pátek.