Festivalovou sezonu hodnotí letos organizátoři pozitivně. Čísla se ale nevrátila do doby před covidem

Se začátkem září končí i sezona velkých letních hudebních festivalů. I letos se podařilo do Česka dostat zahraniční hvězdy jako třeba Lennyho Kravitze, Avril Lavigne nebo Michaela Kiwanuku. Čísla se ale stále nevrátila do doby před covidem. „Nejistá situace v prodeji vstupenek s vysokými náklady za interprety a služby bohužel pozitivnímu vývoji příliš nenahrává," míní pro Český rozhlas Plus Ondřej Bambas z festivalu Colours of Ostrava. Praha 17:05 3. září 2024

Výstaviště v pražských Holešovicích v červnu přivítalo na festivalu Metronome dvacet tisíc návštěvníků. Organizátoři akce, na které vystoupili například zpěvačka Raye nebo britští Kosheen, si letos také pochvalovali zájem ze strany mladších i starších návštěvníků. Kapacitu areálu, tedy čtyřicet tisíc lidí, naplnil tento rok i královéhradecký Rock For People.

Pořadatelé hodnotí letošní sezonu pozitivně. Pokud se to ale vezme z celosvětového pohledu, tak se podle Ondřeje Bambase ještě stále nevrátili na tak dobrá čísla jako před covidem.

„Týden stará zpráva z Velké Británie uvádí, že jen v letošní sezoně bylo zrušeno, odloženo nebo zcela ukončeno šedesát festivalů. Nejistá situace v prodeji vstupenek s vysokými náklady za interprety a služby bohužel pozitivnímu vývoji příliš nenahrává,“ vysvětlil Bambas.

Festival Colours of Ostrava v Dolních Vítkovicích, na kterém letos vystoupil například Lenny Kravitz, zaznamenal také velký zájem ze strany seniorů. Ti měli totiž během sobotního programu vstup zdarma.

Zdražování

Organizátoři také letos zdražovali vstupné. Podle ředitele Rock For People Michala Thomese to ale nebylo tak dramatické.

„Museli jsme však reagovat na inflaci, zdražování vstupů, cen kapel i nových pravidel ohledně zaměstnávání brigádníků. Přesto však naše cena je velmi konkurenceschopná v porovnání s jinými evropskými a světovými festivaly,“ řekl Thomes.

Obecně pak platí, že pořadatelé prodávají vstupenky v několika vlnách. Čím dříve si je fanoušci koupí, tím levnější mohou být.

Velkou zatěžkávací zkoušku letos při koncertech písničkáře Eda Sheerana zažil festivalový park v Hradci Králové. Organizátoři velká vystoupení pojali jako dva jednodenní festivaly a pokoušeli si tak otestovat, jestli celý areál zvládne za dva dny pojmout až sto tisíc fanoušků. To se podle Thomese podařilo.

„Ukázalo se, že hradecký areál je schopný takto velké show zvládnout. Samozřejmě, odnesli jsme si z toho mnoho zkušeností a poučení, jak některé věci udělat lépe. V principu ale areál takto velké akce zvládne,“ míní Thomes.

Dá se tedy očekávat, že v Hradci Králové budou chtít přivítat další velké zahraniční hvězdy. Fanoušci tak za nimi nebudou muset cestovat pouze třeba do pražských Letňan, kde letos vystoupila například skupina Rammstein.

Organizátoři už přemýšlí o zahraničních hvězdách, které pozvou příští rok. Jejich jména ale zatím neprozrazují. Některé headlinery pořadatelé tradičně oznamují před vánočními svátky, kdy nabízejí vstupenky za výhodnější ceny.

První velké jméno se ale už dostalo do éteru. Festival Colours of Ostrava příští léto přivítá americké DJ duo The Chainsmokers.