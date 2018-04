Po krátké nemoci zemřel Miloš Forman. Oscarovému režisérovi bylo 86 let

Jeho životní pouť se uzavřela ve Spojených státech, kam se legálně vystěhoval po roce 1968. Byl režisérem legendárních snímků jako třeba Vlasy, Ragtime nebo Valmont. Za svou práci získal celou řadu prestižních filmařských ocenění, včetně Zlatých globů, cen BAFTA nebo Oscarů.

Při digitalizaci Formanovy prvotiny Černý Petr našli dosud neznámou scénu Číst článek

„Při přípravě filmu a při střihu má člověk čas, kdežto při natáčení je to rozjetý vlak. Už se nemůžete rozhodnout, aby se přešlo na jinou kolej, to už se nedá, člověk je pod časovým presem,“ vyprávěl před lety Radiožurnálu Miloš Forman.

Nejvýznamnější ocenění pro Miloše Formana: Oscar, nejlepší režie: Přelet nad kukaččím hnízdem, 1975 Amadeus, 1984 Zlatý glóbus, nejlepší režie: Přelet nad kukaččím hnízdem, 1976 Amadeus, 1985 Lid versus Larry Flynt, 1997 Cena BAFTA, nejlepší režie: Přelet nad kukaččím hnízdem, 1976 César, nejlepší zahraniční film: Amadeus 1985 Český lev za dlouholetý umělecký přínos českému filmu, 1997

Narodil se v Čáslavi 18. února 1932, o rodiče přišel během druhé světové války, později chodil na gymnázium v Poděbradech a už tehdy okolo sebe měl zajímavé lidi, třeba pozdějšího režisére Ivana Passera nebo Václava Havla.

Vystudoval pražskou FAMU a v 60. letech o sobě dal vědět filmy Konkurz, Černý Petr nebo Lásky jedné plavovlásky. Jeho poslední český film, Hoří, má panenko, nemá jediného kladného hrdinu a nabízí nemilosrdně jízlivý pohled na českou povahu.

Po roce 1968 odešel do USA, za jeho nejlepší americký film označují kritici snímek Přelet nad kukaččím hnízdem, Miloš Forman za něj získal svého prvního Oscara za režii. Druhého mu vynesl Amadeus z roku 1984.

Od té doby se režisér věnoval výhradně životopisným filmům, ať už osudům pornomagnáta Larryho Flynta, geniálního komika Andyho Kaufmana nebo utrpení slavného malíře ve snímku Goyovy přízraky.

Ještě v roce 2009 Miloš Forman režíroval záznam divadelního představení z autorské dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka.

'Osobnost s obrovským darem'

„Vybírá lidi, kteří se mu na ty role perfektně hodí, lidsky se mu hodí a ke všemu jdou k sobě lidsky dohromady. Atmosféra byla fantastická a je to díky Milošovi, protože to v sobě má a dokáže tenhle obrovský dar předat dál,“ myslí si herečka Jana Malá.

„Je to osobnost bez nějakého svého pikoproblému, což je strašně důležité. Je to člověk, který je autentický, prožívá život naplno a užívá si ho. Je to strašně znát na spolupráci,“ doplňuje herečka Dáša Zázvůrková.

Miloši Formanovi se splnil americký sen. Dovedl se prosadit v cizí zemi a dostat se do přízně kritiky i diváků, stal se jedním z nejznámějších světových filmařů.

Zemřel Miloš Forman. Muž, který na americké mapy nakreslil Česko a který překreslil mapy světového filmu. Jeho jméno z hvězdného nebe září dál. https://t.co/uF46yI7hw2 — Jakub Szanto (@JakubSzanto) 14. dubna 2018

V pátek 13.dubna 2018 neosiřeli jen čtyři kluci a neovdověly jen tři dámy... Odešel největší filmař, kterého kdy měla tahle země a jeden z největších, které kdy měl svět.. Neznal jsem v našem oboru nikoho, kdo se těšil nejen takové úctě, ale koho měli všichni rádi. MILOŠ FORMAN — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) 14. dubna 2018