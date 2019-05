Jiří Mádl hraje v novém filmu Petra Zelenky rapujícího pilota dronů

Zelenka se při psaní Mádlovy postavy inspiroval českým raperem Katem, který dříve vystupoval ve formaci Chaozz a teď obráží koncerty se svou skupinou Prago Union.

„Kdysi jsem Katovi nabízel, aby tam hrál. To bylo ještě předtím, než ta role byla tak velká. Pak se z toho stala klasická herecká role a já se mu v loni omluvil, že jsem tam nakonec obsadil skutečného herce. On to přijal, nijak se neurazil, a dokonce nám s tím teď pomáhá. Složil nám dvě písničky,“ líčil režisér Radiožurnálu.

Jiří Mádl si kvůli postavě nechal narůst vousy a při natáčení vysouvá dolní čelist, aby důvěryhodně ztvárnil raperovu postavu. Kato totiž kvůli rodinným dispozicím, problémům se štítnou žlázou a špatné životosprávě přišel o část zubů.

Herec se s raperem osobně zná. „Hrozně mě lákalo si zahrát tuhle roli zahrát. Podle mě je fotogenický a jeho osobnost je nosná. Trošku mě mrzí, že tu nemůžeme projevit jeho inteligenci, protože nehraju přímo jeho. On je jinak strašně zajímavý a inteligentní člověk, což ta moje postava Plecha tolik není,“ přiblížil Mádl svou postavu majitele půjčovny dronů.

Petr Zelenka (*1967) Režisérská filmografie:



Mňága - Happy End (1996)

Knoflíkáři (1997)

Powers (2000)

Rok ďábla (2002)

Karamazovi (2008)

Ztraceni v Mnichově (2015)

Dabing Street (2018)

Terapie (2011-2019)

Firmu ve snímku založil společně se svým bývalým spolužákem Pavlem, kterého ztvární Kryštof Hádek. „Pavel je podivín. Je chorobně pravdomluvný. A je otázka, jestli je to dobře, nebo špatně,“ říká představitel role.

Na pražském Petříně se natáčela scéna, v níž Pavel posprejuje dronem známou vyhlídkovou věž.

Režisér ovšem používá drony také dalšími netypickými způsoby. „Nosí na módní přehlídce kabelky nebo monitorují zahřívaní ložisek větrných elektráren. Zatím jsme ale nerozbili žádný. Dneska máme za sebou desátý natáčecí den a ani jsme nepočítali, že bychom nějaký rozbíjeli. Ale jeden jsme plánovaně vyhodili do povětří,“ popsal.

Snímek Modelář bude štáb natáčet až do konce června. V českých kinech bude film k vidění od 6. února příštího roku.