Pán tygrů, několikrát odložený Bond a Wakanda forever. Jaký byl filmový a seriálový rok 2020?

Zásadní změny pro celosvětově zaběhlý systém filmové distribuce, ale i třeba lokální spory o bagetu. Takový byl rok 2020 z hlediska událostí, které hýbaly filmovým a televizním světem. Že se dalo najít vzrušení i v sezení doma, si můžete připomenout v rekapitulaci serveru iROZHLAS.cz. PŘEHLED Převážně doma 11:59 26. prosince 2020

Leden

Tehdy byl svět ještě v pořádku, chtělo by se říct. Kina za sebou měla historicky nejúspěšnější rok — a to nejen ta zahraniční, ale i ta česká. Nejlépe se na rekordních tržbách v tuzemsku podílela komedie Ženy v běhu, finále superhrdinské ságy Avengers s podtitulem Endgame a snímek Bohemian Rhapsody o kapele Queen.

Do Česka přišel formát britské televizní soutěže Peče celá země. Utkala se v ní dvanáctka amatérských pekařů a cukrářů.

Předávaly se Zlaté glóby. Ve filmových kategoriích na nich uspěl poslední film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu a válečný snímek 1917. Mezi seriály bodovala Potvora, Boj o moc a minisérie Černobyl.

Únor

Ve věku 103 let zemřel americký herec Kirk Douglas, představitel Spartaka nebo řady filmových padouchů, kteří čerpali z jeho ostrých rysů a pronikavého pohledu.

Nejlepším snímkem roku byl na Oscarech vyhlášen jihokorejský Parazit. Stal se prvním cizojazyčným filmem, kterému se to v historii udílení těchto prestižních amerických cen podařilo. Vedle toho se mu zadařilo i v kategoriích nejlepšího mezinárodního filmu, režie a původního scénáře.

„Po kategorii mezinárodních filmů jsem si myslel, že už to mám za sebou a můžu si oddechnout. Myslím, že budu pít až do rána,“ prohlásil dojatý režisér Pon Džun-ho.

Sošku Zlatého medvěda si z Berlinale odvezl íránský film Zlo neexistuje. Česko zastupovaly na každoroční přehlídce v německé metropoli snímky Šarlatán s Ivanem Trojanem nebo koprodukční Služebníci a FREM.

Během ceremoniálu francouzských cen César se protestovalo proti ocenění režiséra Romana Polanského, který čelí několika obviněním ze znásilnění. Po vyhlášení jeho jména ze sálu odešla herečka Adèle Haenelová následovaná několika dalšími lidmi.

Březen

Snímek V síti o sexuálním zneužívání dětí na internetu se stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem v historii. Po pouhých sedmi dnech v kinech překonal dosavadní rekord Občana Havla z roku 2007, kterého vidělo 163 726 diváků.

Celkem osm Českých lvů získalo drama Václava Marhoula Nabarvené ptáče, mimo jiné i pro nejlepší film roku. „Byl bych rád, kdyby černobílých snímků vzniklo víc. Protože věřím, že náš svět může být i černobílý,“ nechal se slyšet kameraman Vladimír Smutný, který byl během slavnostního večera také oceněn.

Kvůli koronavirovým opatřením se nejdříve omezil a poté zcela přerušil provoz kin v Česku. V návaznosti na to byly odložené premiéry některých filmů a také festivaly Jeden svět nebo Febiofest.

Diváci se místo toho přesunuli online. Jedním z nečekaných oblíbenců nabídky streamovacích platforem se ukázala být dokumentární série Pán tygrů o excentrickém majiteli parku s exotickými zvířaty. O osudech Joea Exotica a ochránkyně zvířat Carole Baskinové, o které někteří diváci spekulují, že předhodila svého manžela tygrům, vzniká několik hraných adaptací. V jedné by si podle serveru Variety měl zahrát dokonce Nicolas Cage.

Přenést atmosféru kina do obývacích pokojů se pokusili autoři projektu Moje kino LIVE. „Stream začne půl hodiny před projekcí a skončí půl hodiny po projekci ruchem kavárny a kina, diváci mohou debatovat na chatu – stejně jako by si povídali na našich barech před filmem a po filmu,“ vysvětlil koordinátor projektu Vojtěch Marek.

Česká televize nasadila vzdělávací pásmo UčíTelka. Nové díly se vysílaly až do 19. června.

Nejhorším filmem uplynulého roku byl vyhlášen muzikál Cats. Posbíral ještě dalších pět anticen Zlaté maliny, a to třeba za herecké výkony nebo nejhorší filmovou kombinaci, za kterou byl označen „náhodný polokočičí/pololidský smotek chlupů“.

Duben

Dvakrát více, než se odhadovalo, a nejvíce za 13 let její historie. Tolik předplatitelů přibylo v prvním čtvrtletí roku americké streamovací službě Netflix, která těžila z karanténních opatření ve světě.

Lidé zavření ve svých domovech „prospěli“ ale třeba i nové platformě Disney+. Místo 50 milionů uživatelů, kterých chtěla společnost Walt Disney dosáhnout do roku 2022, dosáhla na 73 milionů během pouhých devíti měsíců, uvádí deník The Guardian.

Květen

Na obrazovky České televize dorazil pandemiální sitcom Láska v čase korony. Aby její protagonisté splňovali hygienická a bezpečnostní pravidla, měli na sobě celou dobu takzvané OPUHy neboli ochranné prostředky umožňující hereckou akci.

V Česku se začalo znovu natáčet. Obnovila se tak třeba produkce populárních televizních seriálů jako je Slunečná, Ordinace v růžové zahradě nebo Ulice. „Herci podstupují testy na koronavirus, tak aby jejich výsledky před začátkem natáčení nebyly starší více než čtyři dny. Vždy po 14 dnech se budou opakovat. Podstupují je i členové štábu jako například maskérky, kostymérky či režiséři,“ sdělila tehdy ředitelka výroby skupiny Prima Lucia Kršáková.

Po necelých dvou měsících se za zpřísněných podmínek otevřela kina. V sálu mohlo být vždy najednou maximálně sto lidí s tím, že vedle sebe mohli sedět pouze dva lidé, od dalších je oddělovalo sedadlo. Obsazená navíc byla jen každá druhá řada.

Červen

Debata nad rasovou nerovností a jejím historickým ukotvením v americké kultuře, kterou ve Spojených státech rozpoutaly série demonstrací po zabití Afroameričana George Floyda, se začala stále více projevovat i uvnitř zábavního průmyslu.

Z videoték byly staženy epizody seriálů, ve kterých se objevovali herci v blackface, tedy s obličeji nabarvenými na černo. Na 14 dní zmizel z nabídky videotéky HBO Max také oscarový výpravný snímek Jih proti Severu, a to kvůli údajnému podkopávání hrůz otroctví a zobrazení rasistických stereotypů. Přibyla k němu dvě videa, která vysvětlují dobový a společenský kontext jeho vzniku.

Červenec

Místo tradičního Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (KVIFF) proběhla na začátku července kinopřehlídka Tady Vary. „Lidé nebudou moci přijet do Varů, ale naopak my s Varama můžeme přijet za nimi,“ nastínil princip několikadenní akce výkonný ředitel KVIFF Kryštof Mucha.

Zemřel významný italský skladatel filmové hudby Ennio Morricone. „Inspiroval už jen tím, že byl na pódiu. Velmi dobře dirigoval, a být tím zprostředkovatelem jeho hudby pro lidi je samo o sobě inspirující,“ popsal jeho odkaz šéf Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl ve vysílání Radiožurnálu.

„Bylo mi jedno, jestli jde o adaptaci známého románu. Marhoulův snímek působil jako ten nejhorší příklad exploatace, která se vydává za respektovanou artovou filmařinu, a přitom se vyžívá v naprosté odpornosti toho všeho. Měl jsem dost,“ napsal Peter Debruge ve svém sloupku pro Variety o Nabarveném ptáčeti, které mělo se zpožděním premiéru v USA.

Srpen

V netradičně zkráceném srpnovém termínu proběhla Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Zahájil ji Havel a zakončila Krajina ve stínu.

Přehlídku poznamenala diskuze o rouškách. Ty si totiž někteří návštěvníci v neklimatizovaných sálech kvůli horku sundávali. Ředitelka festivalu Radana Korená prohlásila, že organizátoři nehodlají „svítit lidem do obličeje a nasazovat jim je“, protože by to podle ní bylo naprosté popření svobodné společnosti.

Poslední den Filmovky patřil živému natáčení podcastu Vinohradská 12. Jeho tématem byla reakce zahraničního a tuzemského filmového průmyslu na vlnu protestů vyvolanou hnutím Black Lives Matter. Zápisky z jednotlivých festivalových dní najdete zde.

Do kin po několikrát odložené světové premiéře vstoupil sci-fi thriller Tenet. Šlo o první hollywoodský velkofilm, který se dostal v roce 2020 do distribuce — a provozovatelé proto jeho uvedení vyhlíželi skoro jako příchod spasitele. „Obsah máme, ale máme ho málo. A chybí ten americký,“ uvedl v té době pro server iROZHLAS.cz ředitel sítě kin CineStar a zároveň šéf distribuční společnosti Falcon Jan Bradáč.

I když za dva měsíce, kdy byla kvůli pandemii ve světě kina uzavřená nebo fungovala v omezeném provozu, zvládl Tenet vydělat skoro 350 milionů dolarů (více než 7,5 miliard korun), stále je považován za propadák.

„Bojím se, že z toho studia vyvozují špatné závěry. Místo toho, aby se dívala, kde film zafungoval a přinesl jim tolik potřebné příjmy, tak sledují, kde se mu nepodařilo dosáhnout předcovidových očekávání, aby to mohla začít používat jako výmluvu,“ řekl serveru Variety režisér Christopher Nolan.

Září

„Jeho filmy poznáte, i když se nebudete dívat na titulky. Dal jim svůj zvláštní, těžko popsatelný rukopis,“ shrnul Zdeněk Svěrák pro Radiožurnál tvorbu Jiřího Menzela. Režisér, který v roce 1967 převzal Oscara za snímek Ostře sledované vlaky, zemřel ve věku 82 let.

Netflix čelil výzvám k bojkotu kvůli tomu, že zařadil do své nabídky francouzskou komedii Mignonnes (Kočičky), která podle kritiků sexualizuje těla nezletilých hrdinek, čímž se dopouští pornografie. „Mignonnes je vyprávění se společenským přesahem proti sexualizaci dětí a dospívajících,“ odporovala mluvčí platformy.

„Viva Venezia. Film, film, film. Wakanda Forever. Nic než láska.” Těmito slovy zakončila svůj děkovný proslov herečka Tilda Swintonová, která v Benátkách převzala ocenění za celoživotní dílo. Odkazovala tak i na fiktivní království ze superhrdinského komiksu Black Panther, jehož filmový představitel Chadwick Boseman pár dní předtím podlehl rakovině.

Zlatého lva na festivalu obdržela Země nomádů. Úspěch pak na konci měsíce zopakovala v Torontu, čímž se vyhoupla do pozice oscarového favorita.

Americká Akademie filmového umění a věd, která každý rok vyhlašuje Oscary, představila nové stanovy, které budou muset snímky od roku 2024 dodržet, aby se mohly ucházet o sošku pro nejlepší film. Pravidla týkající se zastoupení žen, lidí se zdravotním postižením a lidí z rasových a sexuálních menšin nejen před kamerou, ale například i v rámci propagace a distribuce filmu, vzbudila vášnivé pozdvižení.

Ve velké míře vzdáleně se konal ceremoniál televizních cen Emmys, pro letošní rok překřtěných na „Pandemmys“. Nejvíce zlatých sošek připadlo seriálům Schitt's Creek, Boj o moc a Watchmen. Šanci proměnit nominaci měl i český zvukař Juraj Mravec za svou práci na sérii Koruna.

Říjen

Premiéra nové bondovky Není čas zemřít se znovu odložila. Po dubnu a listopadu 2020 je nově naplánovaná na jaro 2021.

Nejdůležitější dokument roku. Tak nazval časopis Forbes nový snímek Život na naší planetě. Jeho vypravěč, uznávaný moderátor a přírodovědec David Attenborough, se v něm ohlíží za svým životem a ukazuje ničivé změny, ke kterým stačilo za ta léta dojít. „Příroda selhává. Důkazy jsou všude kolem. Dělo se to za mého života. Viděl jsem to na vlastní oči,“ popisuje v dokumentu 94letý Brit.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci v zemi se v polovině měsíce znovu zavřela kina.

Do boje o nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film vyslala Česká filmová a televizní akademie Šarlatána polské režisérky Agnieszky Hollandové. Ve ztvárnění ústřední role Jana Mikoláška se v něm vystřídali Ivan a Josef Trojanovi.

„Dlouho jsme si to studovali každý sám, protože jsme měli takový počáteční ostych, v dobrém slova smyslu,“ vyprávěl Josef v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, jak se na roli s otcem připravovali. „Když se pak začínalo blížit natáčení, vždycky jsme se někde zasekli, třeba v kuchyni, kde na to přišla řeč.“

Zemřel skotský herec Sean Connery, držitel Oscara a jeden z nejoblíbenějších představitelů agenta Jamese Bonda. Dožil se 90 let.

Listopad

Příznačným soubojem dobra a zla, alespoň podle některých diváků, skončila kuchařská show Masterchef Česko. V jejím finále se střetli sportovec Roman Staša a marketingová specialistka Pavlína Lubojatzky, která dlouhodobě patřila k divácky nejméně oblíbeným soutěžícím. Antipatie dokonce zašly tak daleko, že lidé v květnu vyzývali k bojkotu její vítězné bagety.

„Rád bych vás informoval o tom, že jsem byl studiem Warner Bros požádán, abych se vzdal své role Grindelwalda ve Fantastických zvířatech. Jejich požadavek jsem respektoval a souhlasil s ním,“ komentoval Johnny Depp na svém instagramu rozhodnutí opustit filmový spin-off Harryho Pottera jen několik dní poté, co mu soud zamítl žalobu proti bulvárnímu deníku The Sun.

V roli černokněžníka ho v dalších chystaných dílech série nahradí dánský herec Mads Mikkelsen.

Televize Nova oznámila, že po více než 15 letech skončí populární seriál Ordinace v růžové zahradě 2.

Internetový thriller o kyberšikaně #martyisdead (Marty je mrtvý) dosáhl jako vůbec první český seriál na mezinárodní cenu Emmy, známou také jako televizní Oscary. Jeho tvůrci v současnosti připravují pokračování, které by se pod názvem #annaismissing (Anna se pohřešuje) mělo objevit online v květnu 2021.

Prosinec

Hollywoodské studio Warner Bros se rozhodla změnit pravidla hry, když oznámilo, že bude od příštího roku nabízet všechny nové filmy na streamovací službě HBO Max ve stejnou chvíli jako do amerických kin. Týkat by se to mělo i předpokládaných kasovních trháků, jako je čtvrtý díl Matrixu nebo fantasy Duna.

Zatím není jisté, co tyto změny budou znamenat pro Česko, kde zatím funguje pouze platforma HBO GO. Výhodnější služba se ale má do Evropy rozšířit ve druhé polovině roku 2021.

„Dosavadní služby se automaticky upgradují na HBO Max. Více detailů se dozvíte včas,“ napsala redakci mluvčí HBO Europe Pavla Brožková. Se snímkem Wonder Woman 1984, který se na americkém Maxu objevil o Vánocích, se v Česku nadále počítá s klasickou kinodistribucí, potvrdila za Vertical Ent. Alice Hubová.

Streamovací služba Disney+ odhalila své plány na hned několik nových seriálů ze světa Hvězdných válek či komiksového světa Marvelu. Kromě toho je v přípravách také třeba přídavek do série o profesoru archeologie a dobrodruhovi Indianu Jonesovi, ve kterém si opět zahraje Harrison Ford.

New adventures. New Originals. Endless possibilities. All of these and more are coming exclusively to #DisneyPlus. pic.twitter.com/NGiqVGmH0G — Disney (@Disney) December 11, 2020

Štěstí na Oscarech a na francouzských Césarech zkusí animovaný krátký film SH_T HAPPENS. „Od původního nápadu frustrace ze života v bytovkách a té hlavní postavy jsme se dostali k tomu, že to bude adaptace Noemovy archy. Přitom jsme se tu látku snažili posunout absurdním směrem,“ prozradili tvůrci výrazně barevného snímku v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Nejlepším evropským filmem roku je dánský Chlast. O cenu se neúspěšně ucházelo mimo jiné i české Nabarvené ptáče.