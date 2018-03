25 LET ČESKÉHO LVA: Naučil Lišku tančit jako Jackson. Režisér Sláma změnil české filmové prostředí

Do českých filmů přinesl novou poetiku. Takovou, která dokázala zaujmout i diváky v zahraničí. Česká filmová kritika ho přirovnávala k novému Miloši Formanovi - řeč je o Bohdanu Slámovi. Jeho zatím poslední snímek Bába z ledu má letos nejvíc nominací na Českého lva, ale v dalším díle seriálu Čtvrt století s Českým lvem připomínáme Slámovy začátky. Praha 19:45 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Bohdan Sláma | Foto: Česká televize

Herec Pavel Liška je oblečený do tmavého kostýmu Michaela Jacksona. Hraje mladíka, který má na venkovské tancovačce předvést Jacksonovy kreace, místo toho se ale rozpláče. I to je záběr z filmu Divoké včely, kterým na sebe v roce 2001 výrazně upozornil Bohdan Sláma.

25 LET ČESKÉHO LVA: Hřebejk svými filmy bodoval u diváků i kritiků, na Oscara těsně nedosáhl Číst článek

Získal za něj první ceny na mezinárodních festivalech v Rotterdamu a San Francisku, o pět let později členové České filmové a televizní akademie oznámili, že Slámův druhý celovečerní snímek Štěstí se stává absolutním vítězem soutěže Český lev.

„Byl zjevením, srovnávali ho s Formanem.“ Vzpomíná novinářka Jindřiška Bláhová na první recenze k jeho filmům, důležitější ale podle ní je, že byl jedním z prvních porevolučních filmařů, kteří začali točit i pro publikum v zahraničí.

„Točí filmy na ven, domlouvá se s producenty festivalů například v San Francisku nebo Rotterdamu,“ vysvětlila Bláhová.

Proměna filmového prostředí

25 LET ČESKÉHO LVA: 'Konec hlášení v ruském jazyce.' Oscarového Kolju přijali lépe diváci než kritici Číst článek

Režiséři se společně s producenty v posledních letech snaží filmy nabízet také do zahraničí, a to je podle filmového publicisty Vojtěcha Ryndy nejvýraznější proměnou českého filmového prostředí. „Dřív se točilo pro české publikum – co je české, to je hezké,“ říká.

„Jenomže to už skončilo, českých diváků v kinech ubývá,“ doplnil Ryndu filmový historik Tomáš Bartošek. I s tím vším už nová generace filmařů, která si pro trofeje Českých lvů přichází, počítá. A právě toto je ta nejvýraznější proměna v českém filmovém prostředí, která se odráží i při udílení Český lvů.