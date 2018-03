25 LET ČESKÉHO LVA: Hřebejk svými filmy bodoval u diváků i kritiků, na Oscara těsně nedosáhl

Plakáty s hercem Boleslavem Polívkou v tmavém kabátu a s bílým proutěným kočárkem zaplavily svého času snad každé kino v Česku. Film Jana Hřebejka Musíme si pomáhat z roku 2000 se dostal do užší nominace na amerického Oscara. Sice ji neproměnil, ale stal se dalším úspěšným titulem, který získal v soutěži Český lev hlavní cenu. Praha 21:50 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Svého času nebylo v české kinematografii většího hitmakera než je Jan Hřebejk,“ říká Radiožurnálu filmová recenzentka Jindřiška Bláhová a osobně považuje snímek Pelíšky z roku 1999 za nedoceněný titul. „Pelíšky jsou v jistém ohledu geniální dílo.“

Kritika tehdy Hřebejka přirovnávala k českému Woodymu Allenovi - co rok, to úspěšný film. Po kultovních Pelíšcích natočil film Musíme si pomáhat. Ten se neodehrával v období před příchodem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 jako v případě Pelíšků, ale v době nacistické okupace.

Za Musíme si pomáhat dostal Jan Hřebejk hlavní cenu Českého lva, stejně jako za film z roku 1993 Šakalí léta. Zabodoval i se snímkem Horem pádem z roku 2004.

Kolektivní věc

Pro Jana Hřebejka jsou skleněné trofeje stejně důležité jako ocenění od kolegů z branže, ale samotnou soutěž nepřeceňuje.

„Film je kolektivní věc, tak vás to těší za ty lidi. Na druhou stranu, co je na tom blbé je, že se vytváří jakási pseudokritéria a do tvůrčího procesu se vnáší ta nežádoucí soutěživost. Člověk pak nemůže vystát ty soustrastný pohledy. Uděláte film, je to OK a pak se na vás lidi soustrastně dívají a říkají: Ani jedna nominace, to je smutný,“ vysvětluje režisér.

Za své zatím poslední filmové dílo - trilogii Zahradnictví - dostal od akademiků celkem pět nominací z 15možných kategorií.

Jak dopadne, budeme vědět 10. března, kdy se v pražském Rudolfinu Český lev vyhlašuje.