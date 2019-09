Technologie 3D tisku proniká i do světa filmu. Je levnější než ručně vyráběné loutky, říká kameraman

Black Panther, Iron Man, Jurský park, Star Wars nebo třeba Avatar. Tyto filmy mají společný nejen divácký úspěch, ale i to, že jejich tvůrci při natáčení využili nejmodernější technologie včetně 3D tisku. Je levnější než ručně vyráběná loutka nebo rekvizita a výroba je daleko rychlejší. Spojení nejmodernějších technologií s filmovým světem se už dostalo také do Česka. Praha 13:31 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 3D tisk nachází čím dál větší uplatnění i ve světě filmu. | Zdroj: Flickr

V loňském marvelovském trháku Black Panther jsme mohli vidět dokonce vytisknuté celé kostýmy. Do Pána prstenů se zase tiskly modely skřetů, do Prvního člověka o Neilu Armstrongovi rakety a na 3D tiskárně vzniklo i brnění pro Stormtroopera z předposledních Hvězdných válek stejně jako meč Kyla Rena nebo části zlatého robota C-3PO.

3D tisk za posledních několik let urazil velký kus cesty. Nejen, že je stále dostupnější a přesnější, ale k tisku používá i různé druhy kovu – od nerezové oceli po titan. Také v Česku filmaři objevili kouzlo této metody.

Podle kameramana Jana Baseta Střítežského, který má za sebou filmy jako Amerika, Alois Nebel nebo Fair Play, se dřív používaly drahé ručně dělané loutky, a když na ně nebyly peníze, sáhlo se i po jiných rekvizitách.

„Používaly se i lahve od piva, protože jsou ideálně velké jako loutka a hmota není tak tlustá, takže se dá schovat. Nemá ručičky a nožičky, takže ani neuteče,“ směje se Střítežský.

Dnes tedy mají tvůrci k dispozici daleko levnější 3D tisk, který pomůže nejen herci, aby si animovanou postavu lépe představil, ale také ušetří čas celému štábu.

„Když jsme dělali poslední reklamu, tak tam byla situace, že jsme využívali dvě velikosti panáčků. Jak známo, film je podvod, je tam optika. Někde je potřeba mít panáčka většího a někde menšího. Když bylo ovoce, měl 18 centimetrů, když byla mouka, měla 23 centimetrů,“ říká Střítežský.

Zpestření pro výrobce

Na zmiňované reklamě pracoval také VFX supervizor František Štěpánek, který měl zkušenosti s 3D tiskem z předchozí práce na filmu. Z jeho pohledu je výhoda hlavně v osvětlení dotyčného objektu.

„Máme velikost a vidíme, jak se na ní chová světlo. Nejen směr, ale i jak se mění jeho barva. Zároveň nedochází k těm situacím, kdy někdo komentuje velikost postavy, protože z natáčení už máme velikost jasně danou,“ vysvětluje.

Podle Štěpánka už 3D tisk využívají běžně při každém natáčení filmu nebo reklamy, kde se vyskytují animované charaktery. Naposledy to byla třeba žába. Tu i zmiňovaného panáčka v různých velikostech a další rekvizity pro Štěpánka vyrobila pražská firma, která běžně tiskne spíš průmyslové součástky nebo kovové prototypy.

Podle jejího jednatele Jana Zahrádeckého je to pro ně zpestření a tisk mají hotový za pár hodin. „Tím, že se v tomhle případě figurka hýbe jako počítačová animace, tak už je hotová jako model. My ho už jenom zpracujeme. Někdy, pokud je větší, musíte model rozdělit, abyste ho vytiskli na části a potom ho slepili. To už se pak dělá ve speciálních programech. Jinak je ale 3D uživatelsky příjemný,“ popisuje.

Ve Francii už vznikl také první krátký loutkový film, kde tvůrce vše poctivě vytisknul. Desítkami cen ověnčený Chase Me z roku 2015 má sice jen tři minuty, ale natočení trvalo dva roky. Jeho autor musel vytisknout 2 500 objektů.