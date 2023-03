ONLINE: Párky místo prstů i prsty ustřižené. Kdo získá Oscara pro nejlepší film roku 2022?

NOMINACE NA 95. CENY AKADEMIE

Nejlepší film

Avatar: The Way of Water

Elvis

Fabelmanovi

Na západní frontě klid

Tár

Top Gun: Maverick

Trojúhelník smutku

Víly z Inisherinu

Všechno, všude, najednou

Women Talking

Nejlepší režie

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Všechno, všude, najednou)

Martin McDonagh (Víly z Inisherinu)

Steven Spielberg (Fabelmanovi)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Trojúhelník smutku)

Nejlepší ženský herecký výkon

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blondýnka)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Fabelmanovi)

Michelle Yeoh (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší mužský herecký výkon

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Víly z Inisherinu)

Brendan Fraser (Velryba)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda nechť žije)

Kerry Condon (Víly z Inisherinu)

Jamie Lee Curtis (Všechno, všude, najednou)

Stephanie Hsu (Všechno, všude, najednou)

Hong Chau (Velryba)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Brendan Gleeson (Víly z Inisherinu)

Barry Keoghan (Víly z Inisherinu)

Brian Tyree Henry (Mosty)

Judd Hirsch (Fabelmanovi)

Ke Huy Quan (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší původní scénář

Todd Field (Tár)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Všechno, všude, najednou)

Martin Mcdonagh (Víly z Inisherinu)

Steven Spielberg, Tony Kushner (Fabelmans)

Ruben Östlund (Trojúhelník smutku)

Nejlepší adaptovaný scénář

Sarah Polley (Women Talking)

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell (Na západní frontě klid)

Rian Johnson (Na nože: Glass Onion)

Kazuo Ishiguro (Living)

Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie (Top Gun: Maverick)

Nejlepší kamera

James Friend (Na západní frontě klid)

Darius Khondji (Bardo, falešná kronika několika pravd)

Mandy Walker (Elvis)

Roger Deakins (Říše světla)

Florian Hoffmeister (Tár)

Nejlepší střih

Mikkel E.G. Nielsen (Víly z Inisherinu)

Matt Villa and Jonathan Redmond (Elvis)

Paul Rogers (Všechno, všude, najednou)

Monika Willi (Tár)

Eddie Hamilton (Top Gun: Maverick)

Nejlepší hudba

Volker Bertelmann (Na západní frontě klid)

Justin Hurwitz (Babylon)

Carter Burwell (Víly z Inisherinu)

Son Lux (Všechno, všude, najednou)

John Williams (Fabelmanovi)

Nejlepší celovečerní animovaný film

Kocour v botách: Poslední přání

Marcel the Shell with Shoes On

Mořská příšera

Pinocchio Guillerma del Tora

Proměna

Nejlepší mezinárodní film

An Cailín Ciúin (Irsko)

Argentina, 1985 (Argentina)

Blízko (Belgie)

Íá (Polsko)

Na západní frontě klid (Německo)

Nejlepší celovečerní dokumentární film

All That Breathes

Dům z třísek

Erupce lásky

Navalnyj

Všechna ta krása a zabíjení

