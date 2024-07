After party, Křehký domov a Je to ve hvězdách. Na benátském festivalu se představí tři české filmy

Tři české snímky budou soutěžit na 81. ročníku filmového festivalu v Benátkách, konkrétně jde o film After Party debutujícího režiséra a scenáristy Vojtěcha Strakatého, dílo smíšené reality Křehký domov Ondřeje Moravce a Victorie Lopuchinové a v české koprodukci natočený dokument slovenského režiséra Petera Kerekese, oznámil v úterý Jiří Vaněk ze Státního fondu kinematografie. Benátky 16:16 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na benátském festivalu se představí tři české filmy včetně snímku After Party debutujícího režiséra a scenáristy Vojtěcha Strakatého | Foto: Jiří Vaněk | Zdroj: Státní fond kinematografie

V programu festivalu je také seriál oscarového režiséra Thomase Vinterberga Families Like Ours, který se částečně natáčel v Česku. Jeden z nejvýznamnějších filmových festivalů, který každoročně udílí Zlatého lva, se letos uskuteční od 28. srpna do 7. září.

Do hlavní soutěže se v posledních letech dostal český snímek Nabarvené ptáče Václava Marhoula. Loni získal Zvláštní cenu poroty film Hranice polské režisérky Agnieszky Hollandové, který vznikl s podporou českého Státního fondu kinematografie a v koprodukci České televize.

Debutující režisér a scenárista Vojtěch Strakatý natočil film After Party | Zdroj: Státní fond kinematografie

Letos se tři české snímky účastní soutěží menších sekcí. V hlavní soutěži je tento rok 21 snímků, mimo jiné pokračování filmového Jokera s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli nebo snímek The Room Next Door španělského režiséra Pedra Almodóvara.

V soutěžní sekci Orizzonti Extra bude mít světovou premiéru český film After Party debutujícího režiséra a scenáristy Vojtěcha Strakatého. Film je o bezstarostném životě mladé dívky Elišky, který se radikálně změní, když rodině kvůli dluhům jejího otce přijdou exekutoři zabavit dům. Snímek podpořil Státní fond kinematografie ve vývoji a výrobě celkovou částkou 5,9 milionu korun.

Po dvouleté pauze

Krátkometrážní dílo Křehký domov Ondřeje Moravce a Victorie Lopuchinové je na programu v sekci Venice Immersive, kde se představují snímky, které mísí digitální a reálné fyzické prvky.

Dílo smíšené reality Křehký domov režírovali Ondřej Moravec a Victorie Lopuchinová | Zdroj: Státní fond kinematografie

„Snímek Křehký domov nás kombinací těchto technik přenáší do obývacího pokoje jedné ukrajinské rodiny, která stojí před rozhodnutím, zda zůstat, či odejít z domova ohroženého válkou,“ uvedl Vaněk.

Film podpořil Státní fond kinematografie ve výzvách na vývoj i výrobu celkovou částkou 4,4 milionu korun. Moravec se na benátský festival vrátí po dvouleté pauze, kdy ve stejné sekci uvedl snímek Tmání.

‚Dlouhá a trnitá cesta‘

Dokument Je to ve hvězdách slovenského režiséra Petera Kerekese bude soutěžit v sekci Orizzonti, jde o koprodukční dílo Itálie, Slovenska, Česka, Rakouska a Chorvatska. Film otevírá témata pomíjivosti i trapnosti a ukazuje, že nikdy není pozdě hledat lásku. Česká kina se na svéráznou věštkyni Lucianu a její aktivní astrologii mohou těšit už letos v listopadu, uvedl koproducent snímku Artcam Films v tiskové zprávě.

Dokument Je to ve hvězdách slovenského režiséra Petera Kerekese bude soutěžit v sekci Orizzonti | Zdroj: Státní fond kinematografie

„Cesta k dokončení filmu byla dlouhá a trnitá. Na české straně ji před lety začal Artemio Benki a Petra Oplatková. Covid vše zkomplikoval natolik, že osud projektu byl chvíli ve hvězdách. Po Artemiově předčasném odchodu jsem cítil povinnost koprodukční projekt, který od začátku miloval, dotáhnout. Neměl jsem příliš producentských zkušeností, ale věřil jsem, že vzniká výjimečný optimistický dokument, který může oslovit publikum všude ve světě,“ popsal koproducent a distributor Vít Schmarc.

Mimo soutěžní sekce bude mít premiéru sedmidílná minisérie režiséra Thomase Vinterberga, který získal Oscara za film Chlast, Families Like Ours, která se natáčela loni v únoru a březnu například v Hradci Králové, Hýskově, Bílině, Kladně, Modleticích a v Praze a okolí. Na pobídkách vyplatilo Česko tvůrcům více než patnáct milionů korun.