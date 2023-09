Hollandová ve filmu obviňuje celou Evropu. Polští politici ji kritizují, film ani neviděli, tvrdí Sladký

Polská režisérka Agnieszka Hollandová získala za svůj film Hranice zvláštní cenu poroty na festivalu v Benátkách. Dočkala se ale také urážek a vyhrožování. Polský ministr spravedlnosti Zbygniew Ziobro přirovnal dílo k nacistické propagandě. „Sama to označuje za absurdní, čemuž lze dát za pravdu. Stojí za tím dlouholeté trauma Poláků, kteří se cítí být oběťmi v situacích, kdy jsou neprávem označeni za viníky,“ míní filmový kritik Pavel Sladký. Praha 0:10 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisérka Agnieszka Holland během natáčení snímku Hranice | Foto: Agáta Kubišová | Zdroj: Bioscop

Jako příklad uvádí spojení „polský koncentrační tábor“, které vyvolává velké pozdvižení a řada zahraničních politiků se za něj už musela omlouvat.

„Jsou dotčení, že někdo kritizuje Polsko za jeho hodnoty a politiku. Berou to jako útok na celý národ, Agnieszka Hollandová se v jejich očích stává agresorem, který svým kritickým názorem rozděluje polskou společnost,“ dodává.

Sladký podotýká, že film zatím v Polsku nebyl k vidění a nikdo z politiků, kteří se o něm tak kriticky vyjadřují, svá slova nemůžou založit na přímé zkušenosti. Vycházejí třeba z rozhovorů, které Hollandová poskytla: „Myslím, že polské úřady se budou moct cítit nespravedlivě obviňováni teprve až ten film uvidí.“

Pavel Sladký, Český rozhlas | Foto: Tereza Kunderová | Zdroj: Český rozhlas

Film má přitom celoevropský přesah a na tom si prý režisérka dala záležet: „Je sice zasazen do konkrétních reálií Polska, do probíhající krize na hranicích, ale zároveň obviňuje Evropu z toho, že nedostává vlastním hodnotám a nechává se přesvědčit, že migranti nejsou lidé, ale projektily Alexandra Lukašenka.“

Mezinárodní kritika snímek přijala pozitivně a na festivalu v Benátkách obdržel i zvláštní cenu poroty.

Snímek pojednává o migrační krizi na bělorusko-polské hranici, a to z několika různých perspektiv: rodiny z Blízkého východu, lidí z neziskových organizací pomáhající na hranici, polského pohraničníka, který neustále vrací uprchlíky na běloruskou stranu a čím dál víc ho hryže svědomí. A nakonec ženy, která se do regionu přistěhovala za klidným životem, stane se ale svědkyní ošklivé tragédie.

Otevřená kritika

Sladký nevylučuje, že kritika ze strany vládních politiků je motivována i snahou udělat z toho téma předvolební kampaně. Hollandová je v posledních letech považována za opoziční tvůrkyni. Ve svých filmech se často věnuje etickým otázkám a dějinám Evropy během a po druhé světové válce, včetně těch českých.

„Je potřeba říct, že nový film je podstatně konkrétnější a tvrdší v kritice. Zaznívá i jméno prezidenta Andrzeje Dudy, čili je o poznání jako drsnější a přímočařejší než její filmy z posledních 20 let. Je to mnohem palčivější téma pro mnohem více Poláků i Evropanů, pro které bude to, co ve filmu ukazuje, těžké skousnout,“ srovnává.

Hollandová pro film vůbec nepožádala o polské veřejné financování, protože by prý peníze stejně nedostala a mohlo by to přinést další problémy. Sladký ovšem poznamenává, že Polský filmový institut podporuje i projekty kritické vůči současnému Polsku, ať už jde o témata LGBTQ+ komunity či rasismu.

Podle Sladkého bude zajímavé sledovat, jak bude film divácky úspěšný v Polsku a kolik ho stihne vidět před volbami. „Nemyslím si, že v Česku ho uvidí nějaké vyšší desítky tisíc diváků, blockbuster to není,“ uzavírá s tím, že příběh migrantů a lidí, kteří jim pomáhají či naopak zamezují ve vstupu do země, jsou konstanty, které mohou filmu umožnit promlouvat k divákům podobně silně i za 20 nebo 30 let.

