Agnieszka Holland: Naše země se přiblížily ke komunismu s nacionalistickou a bezpečnou tváří

Agnieszka Holland patří mezi přední světové režisérky a scenáristky. Získala desítky nominací na světové filmové ceny, mnohdy proměněné na ocenění. Témata svých filmů a scénářů hledala především v době nacismu, ale také ve středoevropském prostředí pod sovětským vlivem za komunismu, ve kterém vyrůstala a dospívala. Osobnost Plus Praha 20:05 2. dubna 2019

Výběr témat vnímá jako ryze instinktivní. „Čtu dost scénářů a pochopitelně také knížky a články. Něco mě inspiruje a oslovuje, ale ne vždy se mé důvody dají racionálně vysvětlit,“ říká Holland.

„Pochopitelně to vysvětlovat musím, protože se mě lidé ptají. Přesto je v tom určité tajemství a otázka, proč zrovna v tomto okamžiku volím právě tento scénář,“ uvádí.

Osud jednotlivce

V této souvislosti zmiňuje film Šarlatán, který právě natáčí. Je o osudu českého léčitele Jana Mikoláška, který se dostal do konfliktu s komunistickým establishmentem a stal se obětí vykonstruovaného procesu. Holland dává nahlédnout do příprav filmu ve spolupráci se scenáristou Markem Epsteinem. Do hlavní role obsadila Ivana Trojana.

„Víc než analýza totalitního režimu mě zajímá konflikt mezi jím a osudem jednotlivce. V onom režimu se totiž osudy jednotlivců vždy jistým způsobem zrcadlí, a to se mi zdá zajímavé. Protože se s nimi pak každý může ztotožnit a najít v sobě empatii. Chápe, že by to mohlo potkat i jeho.“

„Ve výběru mých scénářů je určité tajemství.“ Agnieszka Holland

Dřív dystopie, dnes realita

Seriál 1983, na kterém se podílela a který vznikal v kontextu románu George Orwella 1984, dává dnes Agnieszce Holland zpětnou vazbu. Když práce vznikala, označila režisérka seriál za dystopický. V současnosti se jí zdá být realitou.

„Byl to námět i scénář Američana, který žije od určité doby v Polsku. Zajímal mě na tom přístup k alternativní historii. Seriál je na téma, co by bylo, kdyby komunismus nezmizel, ale přijal by jinou, nacionalistickou, totalitní a zároveň pro obyvatele výhodnou a bezpečnou formu. Ano, naše země se k tomu poněkud přiblížily. Nejde jen o Polsko, ale taky Maďarsko,“ vysvětluje.

Podle autorky to není poprvé, kdy se některý z jejích filmů, původně míněný jako nepolitická dystopie, stal změnou poměrů realitou. „Asi budu točit pohádky,“ glosuje s jistou mírou ironie.

