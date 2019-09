Cenu Zlatý lev si z filmového festivalu v Gdyni odváží nové drama Agnieszky Hollandové

V polské Gdyni skončil 44. filmový festival. Hlavní cenu Zlatého lva porota přisoudila polské režisérce Agnieszce Hollandové za životopisné drama Mr Jones, který prostřednictvím příběhu o britském novináři Garrethu Jonesovi vypráví o hladomoru na Ukrajině ve 30. letech minulého století. Od stálého zpravodaje Gdyně 10:39 22. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jonesovi se sice nepodařilo udělat rozhovor se Josifem Stalinem, ale jako první informoval západní veřejnost o hladomoru na Ukrajině, který diktátor uměle vyvolal a který přinesl miliony mrtvých.

Zprávy údajně inspirovaly Farmu zvířat, známou dystopickou novelu George Orwella, uvádí server Hollywood Reporter.

Film ale zaznamenává i to, že už tehdy ve 30. letech působili šiřitelé falešných zpráv, jakým byl například moskevský zpravodaj listu The New York Times Walter Duranty, který obdivoval sovětské zřízení a schvaloval politické procesy.

Mr Jones měl premiéru na berlínském festivalu, kde byl zařazen do hlavní soutěže.