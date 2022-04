Akademie kvůli facce zakázala Willu Smithovi na deset let chodit na Oscary

Herec Will Smith nesmí deset let na udílení Oscarů ani jiné akce americké filmové akademie. Takový trest vzešel z páteční schůze rady guvernérů akademie poté, co dal Smith při letošním předávání Oscarů facku moderátorovi Chrisi Rockovi. Informovaly o tom světové zpravodajské agentury. Akademie v prohlášení označila Smithovo chování za nepřijatelné a škodlivé.

