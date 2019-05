Alain Delon převzal v Cannes i přes protesty čestné ocenění. ‚Mé kariéře není co vytknout,‘ vzkázal

Legendární francouzský herec Alain Delon převzal v neděli večer na filmovém festivalu v Cannes ocenění za celoživotní dílo. Předání čestné Zlaté palmy, které bylo oznámeno dopředu, si přitom vysloužilo kritiku veřejnosti. Kvůli Delonově prohlášení, že by homosexuální páry neměly mít právo adoptovat děti, ho lidé označují za homofoba. Kritizují ho také za jeho chování k ženám. Herec tvrdí, že co se týče jeho profesní dráhy, není co zpochybňovat. Cannes 20:24 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský herec Alain Delon na filmovém festivalu v Cannes převzal čestné ocenění za celoživotní dílo | Foto: Stephane Mahe | Zdroj: Reuters

„Lidé si mohou říkat, co chtějí, jsem na to zvyklý. Ale k mé kariéře není co říci, té není co vytknout,“ řekl 83letý Delon v rozhovoru s francouzským týdeníkem Journal Du Dimanche.

Agentura Reuters připomíná, že Delon patří zejména v rodné Francii k nejobdivovanějším hercům. V roce 1963 za roli ve filmu Gepard, kde hrál s Claudií Cardinalovou, získal v Cannes Zlatou palmu. Diváci ho znají také třeba ze snímků Černý tulipán nebo Dva muži ve městě, v roce 2008 si zahrál Julia Caesara v komedii Asterix a Olympijské hry, o dva roky později se podílel na romantické komedii Jeden manžel navíc.

V posledních letech ale vyvolal kontroverze třeba tím, že se přihlásil k přátelství s francouzským krajně pravicovým politikem Jean-Marie Le Penem. „Jsem pravičák, tečka,“ řekl v rozhovoru s JDD s tím, že není stoupencem krajní pravice.

Herec Alain Delon převzal na filmovém festivalu v Cannes čestné ocenění. Vlevo je jeho dcera Anouchka. | Foto: Stephane Mahe | Zdroj: Reuters

V minulosti také přiznal, že se k ženám choval jako macho a prohlásil, že homosexuálové by neměli vychovávat děti. „Nejsem proti manželství homosexuálů, je mi to jedno, lidé si mohou dělat, co chtějí,“ řekl v týdeníku Journal Du Dimanche. „Ale jsem proti adopcím lidmi stejného pohlaví,“ dodal.

Proti rozhodnutí pořadatelů canneského festivalu ocenit Delona za jeho více než šedesátiletou filmovou kariéru před časem vznikla na internetu petice, kterou zorganizovala americká organizace Women and Hollywood. Ta bojuje za rovnoprávnost žen ve filmovém průmyslu. Petici podepsalo přes 25 tisíc lidí.

Pořadatelé festivalu v Cannes připustili, že Delon není dokonalý, ale že ocenění získá za svoji hereckou kariéru. „Neudělujeme mu Nobelovu cenu za mír,“ řekl tento týden ředitel festivalu Thierry Frémaux.

„Řekl jsem, že jsem dal facku ženě? Ano. A měl jsem dodat, že víc facek jsem dostal, než rozdal. Žádnou ženu jsem nikdy v životě neobtěžoval. To ony mě dost obtěžovaly,“ říká tento herec.