Zbraň s ostrými náboji podal Baldwinovi asistent režie, podle zdrojů ze štábu nešlo o první incident

Nabitou zbraň, kterou Alec Baldwin omylem zastřelil kameramanku, podal herci a producentovi nevědomky asistent režie. Vyplývá to ze soudních dokumentů zveřejněných během pátku v americkém městě Santa Fe. Kameramanka Halyna Hutchinsová zemřela po převozu do nemocnice, zraněný je i režisér Joel Souza. Deník Los Angeles Times s odvoláním na dva členy štábu napsal, že při natáčení westernu už dříve došlo ke třem případům střelby ostrými náboji. Washington 13:53 23. října 2021

Asistent režie Dave Halls podle dokumentů na Baldwina zakřičel, že mu podává nenabitou rekvizitu. Nevěděl ovšem, že ve skutečnosti jde o nabitou zbraň, herec stiskl spoušť, zabil hlavní kameramanku a zranil za ní stojícího režiséra.

Podle soudních dokumentů byly při natáčení westernu na ranči u Santa Fe k dispozici tři zbraně. Baldwin označil na twitteru událost za tragickou nehodu, kondoloval rodině kameramanky Hutchinsové a napsal, že plně spolupracuje s vyšetřovateli.

Úřad šerifa v Santa Fe oznámil, že proti herci v tuto chvíli nejsou vznesena žádná obvinění, Baldwin je volný a smí cestovat.

Deník Los Angeles Times v sobotu napsal, že nejde o první incident během natáčení snímku. Baldwinův dublér podle dvou zdrojů z filmového štábu vystřelil dva ostré náboje už během minulého týdne. Předtím mu přitom bylo řečeno, že zbraň je „studená“, tedy že v ní není žádná munice včetně slepých nábojů.

„Mělo se to vyšetřit,“ řekl jeden z členů týmu. „Nebyly žádné bezpečnostní schůzky, žádná záruka, že se to nebude opakovat. Jediné, co chtěli, bylo spěchat, spěchat, spěchat,“ popsal.

Letecké záběry zachycující scénu, ve které se natáčel snímek Rust | Foto: KOB TV News | Zdroj: Reuters

Protest členů štábu

Několik hodin před čtvrtečním incidentem opustilo natáčení několik členů štábu na protest proti pracovním podmínkám. Zdroje deníku Los Angeles Times uvedly, že se během natáčení se zbraněmi nemanipulovalo podle předpisů.

Zaměstnanci se navíc potýkali s dlouhými přesčasy a neproplácením výplat.

Rust je westernový snímek z pera režiséra Souzy, na kterém se jako koproducent podílí i Baldwin.

Herec známý z filmů Manželství, Podnikavá dívka či Beetlejuice ve westernu obsadil roli psance Harlanda Rusta, který přispěchá na pomoc svému 13letému vnukovi odsouzenému na smrt. Příběh je zasazen do 80. let 19. století.