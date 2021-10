‚Nebral ohledy na bezpečnost‘. Halls, který podal Baldwinovi zbraň, byl podle spolupracovnice nedbalý

Na asistenta režie Davida Hallse z westernu Rust si kolegové stěžovali již během jiných natáčeních před třemi lety. Kritika se týkala bezpečnosti a jeho chování na place. Informoval o tom v pondělí server americké CNN s odkazem na dva lidi, kteří s Hallsem spolupracovali. Právě Halls měl herci Alecu Baldwinovi podat zbraň, ze které následně vyšla střela, jež zabila hlavní kameramanku a zranila režiséra. Santa Fe 12:33 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Alec Baldwin | Zdroj: Profimedia

Stížnosti na asistenta režie Davida Hallse se podle CNN týkaly nedodržování bezpečnosti ohledně zbraní a pyrotechniky nebo zablokování nouzových východů.

Halls podle záznamů vyšetřovatelů předložených soudu podal Alecu Baldwinovi před osudným momentem střelnou zbraň.

Údajně vyšel z budovy, ve které se v tu chvíli natáčelo, vzal rekvizitu z vozíku a následně oznámil, že pistole není nebezpečná. „Studená zbraň!“ vykřikl Halls ve filmařském slangu podle oficiálního záznamu.

V pistoli ovšem byl jeden ostrý náboj, uvedla později hollywoodská odborová organizace IATSE. Když Baldwin zmáčkl spoušť, zasáhl do hrudi kameramanku Halynu Hutchinsovou, která po převozu do nemocnice zraněním podlehla.

V nemocnici skončil i režisér Joel Souza, který stál za Hutchinsovou, ten byl ale po ošetření ramene z péče lékařů propuštěn.

Vyšetřovatelé si podle zpravodajského webu BBC z místa činu odnesli zakrvácený Baldwinův kostým, munici, inkriminovanou zbraň a další rekvizity. Vyslechli také svědky i Baldwina, nicméně zatím nikoho nezatkli ani neobvinili.

Zanedbávání bezpečnosti?

Podle Maggie Gollové, která s Hallsem pracovala v únoru a květnu 2019 na hororovém televizním seriálu Do temnoty, zanedbával porady ohledně bezpečnosti a nehlásil přítomnost střelné zbraně na place, což je dle pravidel nutné. Vysloužil si podle ní i časté napomínání od rekvizitáře.

Gollová také pro CNN popsala případ, kdy zdravotníci ošetřovali pyrotechnika, ale Halls na to podle ní nebral ohled. „Řekla jsem mu, že mohou natáčet, co chtějí, ale že efekty s pyrotechnikou nebudou pokračovat, dokud všichni členové štábu nebudou v bezpečí.“

Popsala také další případ, kdy Halls trval na pokračování natáčení, přestože na místě udeřila bouře. Elektrická světla se podle ní při tom dotýkala bláta a dráty zůstaly na dešti. Štáb tak měl podle ní obavy o svou bezpečnost.

Další člen štábu, který s Hallsem spolupracoval, ale nepřál si být jmenován, potvrdil podle CNN, že byl asistent režie laxní k dodržování bezpečnostních předpisů. CNN oslovila s dotazy také samotného Hallse, ten ale na nařčení nereagoval.

Další problémy s ostrými náboji

Nezávislý western Rust se natáčel ve známé lokaci Bonanza Creek Ranch poblíž Santa Fe v Novém Mexiku. Nízkorozpočtová produkce už před smrtí kameramanky Hutchinsové narážela na problémy, uvádí s odvoláním na trojici informovaných zdrojů Los Angeles Times.

Vícero členů štábu prý mělo výhrady vůči pracovním podmínkám a přístupu k bezpečnosti, přičemž nejméně jeden z kameramanů si údajně minulý víkend stěžoval na práci se zbraněmi.

Dva svědci deníku popsali incident z minulé soboty, kdy Baldwinův dublér vypálil dva výstřely, ačkoli byl rovněž předtím ujištěn, že pistole není nabitá.

„Správně mělo následovat vyšetřování, jak se to stalo,“ uvedl jeden z nejmenovaných zdrojů. „Neproběhl žádný mítink k bezpečnosti. Nepřišlo žádné ujištění, že už se to znovu nestane. Jediné, co chtěli, bylo spěchat a spěchat a spěchat,“ dodal.

V Novém Mexiku se mezitím konalo smuteční shromáždění za zastřelenou hlavní kameramanku Halynu Hutchinsovou.

Tragická smrt připomněla incident z roku 1993, kdy po zásahu ostrým nábojem z rekvizitní zbraně ve svých 28 letech zemřel herec Brandon Lee při natáčení thrilleru Vrána.