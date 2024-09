Almodóvar vítězem, Joker propadákem, Rusové ve válce skandálem. Benátský festival uzavřel 81. ročník

Benátský filmový festival ocenil nejvyšší cenou, Zlatým lvem, snímek Vedlejší pokoj, první anglicky mluvený počin španělského režiséra Pedra Almodóvara o eutanazii a lekcích, které smrt uděluje živým. V programu se objevily i české počiny a také jeden skandalizovaný válečný dokument. Benátky 10:24 8. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Pedro Almodovar se Zlatým lvem za nejlepší film za film The Room Next Door během 81. filmového festivalu v Benátkách, 7. září 2024 | Foto: Louisa Gouliamaki | Zdroj: Reuters

Almodóvar sklízí obdiv na předních festivalech už více než čtyři dekády s filmy jako Mluv s ní, Bolest a sláva, Špatná výchova a další. Přesto jde o jeho první vítězství hlavní ceny na některé z klíčových evropských akcí.

Porota vedená francouzskou herečkou Isabelle Huppert tak možná slavného Španěla ocenila i souhrnně za jeho autorský přínos, zvláště v první třetině nový film mezi nejlepší Almodóvarova díla nepatří.

Novinka je adaptací amerického románu Sigrid Nunez What Are You Going Through s Tildou Swinton a Julianne Moore v hlavních rolích. Vypráví o válečné reportérce (Swinton), která se se kvůli neléčitelné rakovině dělohy rozhodne ukončit svůj život.

Za společnost v posledních dnech svého života si vybere dávnou přítelkyni, spisovatelku Ingrid (Moore). Kromě smrti a eutanazie do filmu vstupují mnohé literární, filmové a výtvarné reference a okrajově také téma klimatické změny. Almodóvarovu novinku uvedou česká kina 5. prosince letošního roku.

Silný Duben

Mezi mnoha hvězdně obsazenými filmy a prestižními produkcemi zazářily i nové autorské naděje. Například drama Duben, oceněné zvláštní cenou poroty, natočila jako svůj druhý film gruzínská filmařka Dea Kulumbegašvili.

Pomocí velmi silných obrazů a temně působící imaginace vypráví o lékařce-porodnici, která ve Tbilisi čelí obvinění ze zanedbání péče po nezdařeném porodu. Odtažitě vystupující žena, žijící sama, je jednou ze zkušených doktorek, ale navíc provádí v odlehlých horských vesnicích nelegální potraty. Anebo pomáhá dívkám s antikoncepcí, ačkoli si jejich rodiny přejí, aby například už ve svých šestnácti letech měly děti.

Duben není lehké sledovat, a to nejenom kvůli porodním a potratovým scénám. Vizuálně jde ale o velmi silný snímek, vyprávějící vícevrstevnaté drama, které má svou politickou, psychologickou až patologickou rovinu stejně jako výtvarnou. Velkou roli ve filmu hraje příroda, například květy a voda, které lze snadno vztáhnout k symbolice porodu a nového života.

Jak se žije v Číně

Pozornost si na benátském filmovém festivalu vysloužil i dokumentární počin Číňana Wang Binga Mládí: Návrat domů. Snímek je závěrečným dílem trilogie Mládí, přibližujícím život mladých lidí pracujících v textilních dílnách v Zhili (v české transkripci Č'-li) ve měste Hu-zou (Chu-čou). Tam se nachází na 18 000 soukromých podniků, vyrábějících oblečení pro domácí trh, ale i export.

Bing si vybral samé dívky a chlapce mezi dvaceti a třiceti lety a strávil s nimi několik let – jeho nejstarší záběry jsou z roku 2014. Jejich pracovní podmínky jsou otřesné a perspektivy minimální. V dílnách tráví většinu svého času v urputném pracovním tempu. Některé záběry práce u šicího stroje působí dojmem, že snad musí být zrychlené.

V aktuálním filmu se vracejí na Nový rok domů. Navštívit příbuzné, oslavit nový rok, dovézt rodičům peníze anebo se také nechat oddat. Snímek nabízí fascinující perspektivu na současnou Čínu, její chudé lidi a formativní životní očekávání, podobu tamějšího námezdného kapitalismu a dospívání v těžko představitelných podmínkách.

Wang Bing, přední jméno světové dokumentaristiky, mimochodem čelí v Číně zákazu své práce a jeho filmy jsou na blacklistu. Je škoda, že jeho film porota opomenula.

Muzikálový Joker

Velmi rozporuplné reakce a málo pochval sklidil naopak druhý díl filmu Joker s podtitulem Folie à deux, přeložitelným případně jako Šílenství ve dvou.

Muzikálový film, soudní drama a psychologický film s Joaquinem Phoenixem a Lady Gaga navazuje na původní komiksové postavy i dění minulého filmu. Staví do nového kontextu řadu klasických muzikálových písní a tradicionálů, ale selhává v choreografii (ve filmu se prakticky netančí), ve své psychologické mělkosti a v dramatickém vyprávění. Lze ho označit za propadák festivalu, oscarový úspěch předchozího snímku těžko zopakuje.

Rusové ve válce

Největší kontroverze v Benátkách vyvolalo uvedení filmu Rusové ve válce. Tak se jmenuje dokumentární film rusko-kanadské režisérky Anastasije Trofimové. Mladá tvůrkyně, která se dřív věnovala například filmům z bojů proti Islámskému státu, ho natočila na okupované východní Ukrajině. Vmísila se mezi řadové ruské vojáky v Luhanské oblasti, kteří jsou později převeleni k Bachmutu.

Trofimová sama říká, že natáčela bez povolení úřadů, a dokonce bez press akreditace od ruské armády. Zda je to v plném rozsahu možné, o tom panují značné pochybnosti.

Film každopádně nabízí obrázek ruských vojáků, kteří nemají žádné iluze o tom, že jim ruská média lžou. Sami se k otázkám po spravedlivosti války, které se účastní, staví vyhýbavě, často odpovídají převzatými frázemi.

Řada z nich se nemůže vrátit z fronty, přestože jejich (dobrovolnický) kontrakt vypršel stejně jako jejich patriotické nadšení. Někteří se nechali naverbovat kvůli blízkému kamarádovi. Ztráty jsou vysoké, technika sovětská, zastaralá. Ochota bojovat slabá. Že by ruští vojáci páchali válečné zločiny, nevěří. Prý „takoví Rusové nejsou“.

Je možné, že by byl film součástí ruských propagandistických snah? Na domácí ruské publikum by působil hodně defétisticky, snad až rozkladně. K tomu ale asi nikdy nedoputuje.

Nabízí západnímu diváctvu polidšťující obrázek ruských vojáků? Do určité míry ano. Poskytuje ale zároveň cenné informace, které si z běžného zpravodajství dokážeme představit jen do určité míry. Stejně jako fakt, že i nepřátelská strana konfliktu má konkrétní lidské tváře. Jestli je dobré nebo strategické je ukazovat, je věcí sporu. Ukrajinští filmaři přítomní na festivalu se vyjádřili proti tomu.

Česká After Party

Čeští filmaři do hlavní soutěže ani do festivalových cen nepromluvili. Vojtěch Strakatý nicméně v Benátkách v doprovodné sekci oficiálního programu Orizzonti Extra uvedl svůj slibný celovečerní režijní debut After Party.

Vypráví o dívce, která jednoho dne zjistí, že její otec rodinu zadlužil svým podnikáním. Drama má thrillerové prvky, ale soustředí se na otřesenou mysl třiadvacetileté Jindřišky v době, kdy se budoucnost zdála být bez starostí. Premiéra v českých kinech je plánovaná na listopad.

Slovenský režisér Peter Kerekes soutěžil v sekci Orizzonti se snímkem Je to ve hvězdách (dů)vtipné skládačce lidských příběhů spojených osobou svérázné astroložky a věštkyně Luciany. Jeho film má českou koprodukci. A Ondřej Moravec společně s ukrajinskou kolegyni Viktorií Lopuchinou uvedl instalaci smíšené reality Křehký domov, která návštěvnictvo situuje do ukrajinské domácnosti zasažené turbulentním vývojem země a ruskou agresí.

Imerzivní a interaktivní zážitek se snaží rozšířit možnosti empatie s ukrajinským civilním obyvatelstvem. Instalace bude k vidění během podzimu v Centru současného umění DOX v Praze.