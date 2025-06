Aňa Geislerová: Svět se bude vždy bortit. Lidé s ideálem ho posunují, nebo aspoň udržují snesitelný

Český film se po třiceti letech dostal do oficiálního soutěžního programu festivalu v Cannes. Hlavní roli si ve snímku Karavan zahrála Aňa Geislerová. „Můj přístup je takový, že se do toho sama snažím vkládat, investovat, přemýšlet a dělat svoji práci dobře. Ale když se najde někdo, kdo chce po vás víc, vyvede vás z komfortní zóny, je to výzva. A to mě vždycky baví,“ přiznává v pořadu Osobnost Plus.

Osobnost Plus Praha 18:10 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít