Třetí Anděl Páně vznikne, až se zbavíme hladových vlků, říká režisér Jiří Strach

Pohádky režiséra Jiřího Stracha k českým Vánocům už patří. I letos to nebude jinak. Letošní štědrovečerní pohádkou bude v České televizi Anděl Páně 2, který vydělal v kinech přes 127 milionů korun, a stal se tak nejvýdělečnějším českým filmem všech dob. Praha 13:30 22. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem Lucie Výborné byl režisér Jiří Strach | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Být vánočním režisérem je radost,” říká Jiří Strach v rozhovoru s Lucií Výbornou. „Vánoční čas bývá plný nadějí, a pokud k tomuto času pro českého diváka patřím, jsem za to rád.”

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Lucie Výborné byl režisér Jiří Strach. Rozhovor nejen o pohádce Anděl Páně si poslechněte zde

Oba díly jeho Anděla Páně dokázaly něco, co se jiné moderní české pohádce už dlouho nepovedlo. Staly se neoddělitelnou součástí českých Vánoc. A tak se samozřejmě nabízí otázka, zda Jiří Strach už chystá i třetí dil.

Přestože je úspěšný režisér, pokud jde o sliby, je velmi opatrný. Nicméně už před pár měsíci prohlásil, že další pokračování vznikne. A bude se prý jmenovat Anděl Páně – Tři králové. „Ano, myšlenka na pokračování tam je,” neskrývá Strach. „Mám nápad na to, co by se stalo, kdyby Ježíšek utekl z nebe, ale protože ještě nenastal druhý příchod Krista, v nebi by vypukla panika.”

Co tedy natáčení stojí v cestě? Strach má obavy z „hladových vlků” a jejich právníků, kteří by se na úspěchu Anděla Páně rádi přiživili. „To nechci ani nemůžu dopustit. Do prvních dvou dílů jsme šli s pokorou, nešlo nám o to vydělat peníze, ale udělat dobrý film,” shrnuje.

Protagonisté stárnou do původní představy

Za velkou částí obrovského úspěchu Anděla Páně rozhodně stojí i skvělé herecké obsazení (nejen) obou hlavních rolí. Strach měl přitom původně o obsazení trochu jinou představu.

„Nejprve jsem myslel, že by anděl a čert měli být mnohem starší. Pak se objevila tahle skvělá dvojka - a nakonec mi oba kluci pomalu stárnou do mé původní představy,” směje se režisér.