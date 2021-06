Anifilm ocenil snímky Vlkochodci a Zabij to a opusť město. Češi bodovali ve vedlejších kategoriích

Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé na 20. ročníku festivalu Anifilm získal snímek Zabij to a opusť město polského režiséra Mariusze Wilczyńského. Je to jeho první celovečerní film, pracoval na něm 11 let. Cena pro nejlepší celovečerní film pro děti připadla irským Vlkochodcům v režii Rosse Stewarta a Tomma Mooreho. Vítěze v sobotu vyhlásili v libereckém divadle.

