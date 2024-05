Barevná honba za kuřetem. Na Anifilmu zvítězil snímek ze stávkující Francie

OCENĚNÉ SNÍMKY ANIFILMU 2024

Mezinárodní soutěž

Nejlepší celovečerní film

Linda chce kuře!

Nejlepší krátký film

Zima

Zvláštní uznání poroty

Kouzelné putování

Nejlepší studentský film

Východní déšť

Zvláštní uznání poroty studentských filmů

Ptačí děti

Nejlepší abstraktní a nenarativní animace

Crypto(zoïque)

Zvláštní uznání poroty abstraktní a nenarativní animace

Oči hledící ze zrcadla

Nejlepší videoklip

Hilgeum: Illusion

Zvláštní uznání poroty videoklipů

Vonfelt: Je Pars

Nejlepší VR film

Imperátor

Nejlepší výtvarný počin v počítačové hře

Dordogne

Nejlepší hra pro děti

Storyteller

Cena diváků - Cena Libereckého kraje

I Will Die in This House

Český obzor

Nejlepší české animované dílo - Cena České televize

Tonda, Slávka a kouzelné světlo

Nejlepší český krátký a celovečerní film – Cena Nadace PPF

Tonda, Slávka a kouzelné světlo

Nejlepší český studentský film

Electra

Nejlepší český seriál

Veggierado

Nejlepší české zakázkové dílo

Rychlé šípy slaví 85 let

Nejlepší český videoklip

Prezident Lourajder: Lunapark