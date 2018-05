AniFilm v Třeboni přivítá tvůrce z celého světa. Cenu za přínos převzala animátorka Libuše Čihařová

V Třeboni v úterý začal mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Potrvá do 6. května a nabídne téměř 500 filmů, z toho 130 soutěžních. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu převzala Libuše Čihařová, spoluautorka večerníčků Bob a Bobek či Maxipes Fík. Na přehlídku dorazí i americký režisér Chris Landreth, držitel Oscara za film Ryan, či tvůrci ze studia Pixar. Loni přišlo během Anifilmu do kin přes 27 000 diváků. Třeboň 22:40 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Animátorka Libuše Čihařová na třeboňském AniFilmu převzala cenu za celoživotní přínos animovanému filmu | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Čihařová začínala ve Studiu Bratři v triku, kde pracovala do roku 2000. Podílela se na desítce večerníčků, namátku O makové panence, Kosí bratři, Bob a Bobek, Štaflík a Špagetka nebo Maxipes Fík. Od 80. let 20. století režírovala krátké filmy a seriály, posledních 16 let přednášela na FAMU.

V začátcích ji hodně ovlivnil animátor Zdeněk Smetana, z jehož dílny pochází Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka nebo malá čarodějnice. „Byl zapálený do animace, a to přenášel na celou tu skupinu. Jeho přístup k práci jsme převzali,“ popsala Čihařová, která se animaci věnuje 66 let. Ovlivnili ji i Václav Bedřich, Jiří Brdečka nebo Gene Deitch.

Styl vždy musela přizpůsobit výtvarníkům, s nimiž pracovala, jako byli Adolf Born nebo Jiří Šalamoun. Ráda vzpomíná na všechny večerníčky, které zná několik generací diváků. „Napřed jsem dělala pro své děti, pak pro vnuky, teď pro pravnoučata. S vnučkami jsme si hodně kreslily, (říkaly): Babičko, nakresli mi tohle. Překvapuje mě, že ty večerníčky nezestárly, je v nich laskavý humor, pohlazení v uspěchané době,“ řekla Čihařová.

Animovaný van Gogh

Českou premiéru měl v úterý na Anifilmu celovečerní loutkový snímek Psí ostrov, jejž natočil Wes Anderson, který má šest nominací na Oscara. Mezi deseti celovečerními filmy v soutěži pro děti a dospělé bude jeden český - Lajka režiséra Aurela Klimta. Objeví se v ní i snímky Kočičí Popelka, Zombilénium nebo příběh o malíři Vincentu van Goghovi. V něm polská režisérka Dorota Kobielová využila 66 960 originálních olejomaleb. Na Anifilm již přijely stovky hostů. „V předprodeji akreditací jsme zaznamenali extrémní nárůst,“ prozradil ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Hlavním tématem festivalu je 3D animace. Její více než třicetiletou historii připomenou Landreth, Rich Quade, který pracoval ve studiu Pixar na filmech Toy Story: Příběh hraček, Úžasňákovi nebo Příšerky s.r.o., či letošní porotkyně Robin Cooperová (filmy Hledá se Nemo i Wall-E).

Festival přinese šest soutěžních kategorií a v nich deset celovečerních filmů, 37 krátkých, 43 studentských, 22 videoklipů a 18 abstraktních a nenarativních snímků. V soutěži Český obzor se utká 76 filmů českých animátorů. Soutěž nezávislých počítačových her zahrne 20 titulů.

Obsáhlý bude program pro dětí včetně dílen animace. V sekci Bilance připomene Anifilm loňské snímky Hmyz od Jana Švankmajera, film Pračlověk od Nicka Parka, pixarovskou novinku Coco nebo čínský snímek Chao ťi le (Mějte se hezky), který se na popud čínské vlády nesměl promítat na festivalu ve francouzském Annecy. Program se odehraje na 11 scénách; rozšířený je v lázních Aurora. Rozpočet festivalu je 12,5 milionu korun.