Festival Anifilm zná své vítěze. Hlavní cenu za film pro dospělé získal snímek Kde je Anna Franková?

Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé získal na 21. ročníku Mezinárodního festivalu Anifilm v Liberci snímek Kde je Anna Franková? izraelského režiséra Ariho Folmana, který proslul mimo jiné animovaným dokumentem Valčík s Bašírem z roku 2008, nominovaným na Oscara. Cenu za nejlepší celovečerní film pro děti získal v sobotu v Liberci japonský režisér Mamoru Hosoda za příběh Belle. Liberec 7:19 15. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé získal snímek Kde je Anna Franková? izraelského režiséra Ariho Folmana | Zdroj: Anifilm

Anifilm nabídl to nejlepší, co vzniklo za poslední rok v animované tvorbě doma i ve světě. Představil více než 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. V soutěžních sekcích se utkalo 11 celovečerních filmů, 31 krátkých filmů, 33 filmů studentských, 24 videoklipů, 15 abstraktních a nenarativních snímků, 15 VR filmů a také 15 počítačových her.

OBRAZEM: Ceny pro střihačku Pěčovou a Moje slunce Mad. Anifilm předal první Animorphy Číst článek

Vítěze v sobotu večer vyhlásili organizátoři na slavnostním večeru v divadle F. X. Šaldy. Diváckou Cenu Libereckého kraje převzali režiséři Yutaro Kubo a Satomi Maiya za celovečerní film Dívka ze země Venku, který Anifilm uvedl ve světové premiéře.

V mezinárodní soutěži krátkých filmů ocenila porota hlavní cenou snímek polské režisérky Joanny Kożuchové Bylo jednou jedno moře… „Vítězka mezinárodní soutěže krátkých filmů se teď může ucházet o nominaci na Oscara,“ řekl ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Nejlepším studentským snímkem se stal film Milý tati česko-vietnamské režisérky Diany Cam Van Nguyen. V kategorii abstraktních a nenarativních animací zvítězil film Imaginární krajiny ukrajinského režiséra Mykyty Lyskova.

Hlavní cenu v mezinárodní soutěži videoklipů si odnesla absolventka pražské UMPRUM Magdalena Hejzlarová za klip Gosheven: Until Exhaustion, v soutěži VR filmů zvítězil snímek Limbotopie jehož autorem je Wen-Yee Hsieh z Tchaj-wanu.

Vítězem Eurovize se stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra, český zástupce We Are Domi má 22. místo Číst článek

Ocenění za výtvarný počin v soutěži počítačových her si odnesl tým londýnských vývojářů Shedworks za hru Sable. Z her určených pro děti ocenila porota hlavní cenou projekt studia Darjeeling Labyrinth City: Pierre the Maze Detective.

Žádná koronavirová omezení

Pro festival jde o 21. ročník, ale teprve potřetí se přehlídka koná v Liberci po přestěhování z Třeboně. V předchozích dvou letech návštěvnost Anifilmu poznamenala omezení spojená s koronavirovou pandemií, poprvé se tak koná bez omezení. Na podzim 2020 navštívilo Anifilm v Liberci na 10 000 diváků, loni v červnu jich bylo 20 000.

Letošní návštěvnost bude vyšší. „Je opravdu znát, že po odeznění covidové vlny lidé mají zájem o kulturu, samozřejmě nám přeje i počasí, takže návštěvnost je opravdu rekordní,“ dodal Rychecký.

Program Anifilmu sobotním slavnostním vyhlášením nekončí, na filmové projekce, do školy animace, dabingového studia, game zóny s počítačovými hrami nebo na výstavy mohou zájemci vyrazit ještě v neděli.