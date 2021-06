Svět duší, irské báje o vlcích a lidech nebo výlet do opičího království. Do kin míří tři animované novinky

Česká kina v červnu opět ožila a Radiožurnál tak přináší pravidelné tipy na nové snímky. Tentokrát se mohou diváci vydat do dimenze duší mimo těla, do irských bájí o vlcích a lidech nebo podniknout výlet do animovaného opičího království. Praha 14:51 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do českých kin přichází animovaný snímek Duše | Zdroj: Falcon

Duše

Animovaný film pro celou rodinu, který se odehrává v dimenzích duší mimo těla a mimo planetu Zemi. Tak by se dal popsat dvouoscarový film Duše, oceněný jako nejlepší animovaný film roku, ale i za hudbu. Učitel hudby a milovník jazzu Joe se ve filmu dostane na místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti. Hrozně by se chtěl vrátit na Zem, ale jeho hlavním úkolem bude nejspíš pochopit, co je vlastně na životě tak skvělé. Animovaný snímek studia Pixar a režiséra Peta Doctera (V hlavě ad.) je nyní v české kinodistribuci.

Vlkochodci

Irský režisér a animátor Tomm Moore připravil dobrodružný animovaný film Vlkochodci. Novinka se odehrává v okolí města Kilkenny v roce 1650 a mísí irské báje o vlcích a lidech s ekologickou myšlenkou. Hlavní hrdinku je malá dívka. Napůl člověk, napůl vlčice. Tomma Moora už diváci znají například díky filmu Píseň moře. Vlkochodci jsou dostupní je i pro české diváky na Apple TV+. Pokud ho budete chtít vidět na velkém plátně, máte možnost na Anifilmu, libereckém festivalu animovaných filmů, který začíná v úterý 22. června.

Princova cesta

Animovaný fantasy snímek Princova cesta je poetický příběh z jednoho opičího království, do kterého zavítá člověk. Kromě toho je to ale také politický film o setkání kultur a o komplikovaném vztahu člověka a přírody. Po odkladech způsobených koronavirovou krizí teď Princova cesta vstoupila do českých kin. Snímek natočila dlouholetá stálice francouzského animovaného filmu Jean-François Laguionie společně s Xavierem Picardem.